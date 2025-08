Elszólta magát az ukrán parancsnok: mégis igaz, amit az oroszok mondanak a hadseregről?

Az ukrán vezető nem osztott meg pontos számokat a külföldi önkéntesek / zsoldosok jelenlegi állományáról, csak annyit mondott, hogy 72 országból származnak Ukrajna külföldi katonái és a teljes állomány 40%-a Dél-Amerikából, elsősorban Kolumbiából érkezett. Arra is kitért, hogy

a fizetés „szintén fontos tényező” a kolumbiai önkéntesek toborzásában, akik elmondása szerint már olyan sokan vannak, hogy önálló alakulatot terveznek nekik létrehozni.

Igen, ők maguk is elismerik, hogy az ukrán haderőben jelentősen magasabbak a fizetések, mint az ő hadseregükben. De ők olyan emberek, akik katonai tapasztalattal rendelkeznek és szeretnék folytatni, amit saját haderejükben elkezdtek és még több tapasztalatot szerezni. Természetesen szeretnének ennek megfelelő fizetést is kapni”

– mondta Milevszkij a lapnak.

Arra is kitért, hogy a háború elején havi 100-150 önkéntes csatlakozott havonta az ukrán haderőhöz, most ez a szám havi 600.

Kijelenthetjük, hogy az ukrán haderőben növekedett a külföldi jelenlét aránya. Ezt az is befolyásolja, hogy a Külföldi Toborzási Központ megkezdte a munkáját”

– mondta el Milevszkij.

Régóta vitatéma, hogy az Ukrajna oldalán harcoló külföldi katonákat mennyire lehet önkéntesnek, mennyire zsoldosnak hívni. Kijev konzisztensen önkéntesnek hívja őket, Oroszország pedig konzisztensen zsoldosnak – előbbi esetben ugye főként a megtámadott ország megsegítése, utóbbi esetben a pénz az idegen katona fő motivációja.



Valószínűleg kijelenthető, hogy a háború elhúzódásával az abban résztvevő külföldi légiók összetétele is megváltozott – ez Milevszkij nyilatkozatából is jól látszik. Miközben a háború elején főleg európai, amerikai önkéntesek fogtak fegyvert Ukrajna mellett (lengyelek, amerikaiak, balti országok állampolgárai), akik egyfajta „jó vs. rossz” harcként értelmezték az orosz-ukrán háborút, ma már jól láthatóan igencsak megnőtt azok aránya a külföldiek közt, akik a frontszolgálatért ígért, akár havi 100 ezer hrivnyát is meghaladó (kb. 825 ezer forint) fegyverpénzért mennek a frontra harcolni.



Az orosz narratíva egyébként igyekszik a külföldi zsoldosok jelenlétét felnagyítani, azt hangsúlyozva, hogy ők nem az "átlagos ukránok," hanem a "NATO zsoldjában álló külföldi zsoldosok" és "neonácik rémuralma alól" akarják "felszabadítani" Ukrajnát - nem lenne meglepő, ha ennek megfelelően Milevszkij nyilatkozatát is felkapná az orosz média.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images