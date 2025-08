A közösségi médiában egyre gyakrabban bukkan fel az az információ, miszerint a „Pókháló-hadművelet” következményeként Oroszország vagy kénytelen lesz visszaszorítani a stratégiai bombázóflotta használatát Ukrajna ellen, vagy 2027-re teljesen lebénulnak ezek a gépek.

A hír kiindulópontja a Krími Szél Telegram-csatorna egyik bejegyzése lehet, amely szerzői neves nyugati agytrösztök véleményére hivatkoznak.

A DE hangsúlyozza, erősen túlzóak a Telegram-csatorna számai, miszerint mindössze 16 Tu-95MSz, és 44 Tu-22M3 maradt volna harcképes állapotban. Maga az SZBU értékelése is jóval alacsonyabb értéket feltételez, amikor azt állítja, az orosz légierő 40 gépét érte találat, ami a teljes stratégiai bombázóflotta mintegy harmadát jelenti csak.

Az IISS adatai még nagyobb eltérést mutatnak:

ők 14 repülőgép megsemmisítését, és további 7 megrongálását jelentették. Ez még a flotta ötödét sem jelenti.

A Krími Szél másik kiindulópontja volt, hogy Oroszország az Ukrajinka bázisról indítja a gépeit – ez a módszer 12 és fél ezer kilométerrel hosszabb utat jelent, 2-3 légi utántöltéssel, és 30 tonnánál is több üzemanyagot éget el. Kihatással van a stratégiai bombázóflotta alkatrészeinek kopására is a több levegőben töltött idő, hasonlóan a hosszabb bevetést repülő pilótákra, és a légi tankolásra bevont Il-78-as flottára is.

Ezzel megint csak az a probléma – jegyzi meg a DE -, hogy a hivatalos adatok mást mutatnak. A Pókháló hadművelet óta négyszer jelentették az ukrán hatóságok Tu-95MSz bombázók bevetését, ebből három alkalommal Olenyáról szálltak fel. Ez pedig „csak” 2000 kilométerre található Ukrajnától, így a szokásos távolság nem nőtt annyira drasztikusan.

Nem hivatalos jelentések 10 felszállást rögzítettek – Engels-2-ről, és Olenyáról, vagyis

nincs különösebb bizonyíték arra, hogy Oroszország a Távol-Keletről indítja a repülését.

A harmadik pont, a CSIS és RUSI elemzőházak, mint hivatkozási pontok – egyik agytröszt sem számolt 2027-re orosz összeomlással.

Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy az alapvetően a nagyobb távolságok, több repülési idő, és a kisebb gépmennyiség valóban nyomást helyez az orosz bevetések tervezésére, de Moszkva közel sincs annyira kimerülőfélben, mint ahogy az ukrán Telegram-csatorna ezt jósolja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images