A háború eleje óta azzal vádolja egymást Kijev és Moszkva, hogy sok külföldi „zsoldos” vagy „önkéntes” harcol a másik soraiban. Azt egy ideje már lehet tudni, hogy valóban több országból is érkeznek a frontvonalra katonák, de a pontos számukról nem érkezett adat. Zelenszkij szerint az oroszok is aktívan igyekeznek minél több külföldit a harcok során bevetni:

Oroszország kínai, pakisztáni, üzbegisztáni, tádzsikisztáni és afrikai országokból származó zsoldosokat vet be az ukrán védők elleni harcokban Vovcsanszk irányában

– mondta az elnök.

A politikus éppen a harkivi frontvonal közelébe látogatott, hogy ott megerősítse a védők támogatását. Elmondta, hogy az oroszok lépéseire hamarosan reagálni fognak.

Az ukrán hatóságok korábban több kínai állampolgárt is elfogtak harcok közben, valamint rendszeres, hogy Afrikából érkező katonákat vetnek be az összecsapásoknál. Visszatérő kritika, hogy az orosz hatóságok igyekeznek átverni a külföldieket, akik elsősorban dolgozni érkeznek az országba. Később aztán a hadsereghez csatlakoznak, de jellemzően csak a fronttól távoli munkák ígéretével győzik meg őket. Később aztán nem tartják ezeket be, és a frontvonal közelébe helyezik őket.

Ukrajnába a háború kezdete óta köztudottan több külföldi is csatlakozott, eleinte főleg önkéntesek az oroszországi elleni harc reményében, később egyre inkább olyan dél-amerikaiak, akik sokkal inkább a pénz reményében szállnak harcba.

