Trump megsemmisíttetne két kulcsfontosságú NASA műholdat

Az NPR jelentése szerint a Trump-adminisztráció arra kérte az űrügynökséget, hogy dolgozzon ki terveket az Orbiting Carbon Observatories (Keringő Szén-dioxid Megfigyelők) nevű műhold-misszió két eszközének megszüntetésére. Ezek a műholdak széles körben használt adatokat gyűjtenek, amelyek részletes információkat szolgáltatnak az olaj- és gázvállalatok, valamint a gazdálkodók számára a szén-dioxid eloszlásáról és annak a termények egészségére gyakorolt hatásairól.

Here's looking at #CO2 with OCO-2 (@IamOCO2) & #NASA GES DISC, Top 10 highlight for 2015: https://t.co/caoouVwkNe pic.twitter.com/Ajhyk5YK9P https://twitter.com/hashtag/CO2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw