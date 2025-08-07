  • Megjelenítés
Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét
Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét

Tom Cooper repülési szakértő szerint Oroszország még hét darab aktív Berijev A-50U-val, ezek a légtér megfigyelésére szolgálnak és kulcsfontosságúak a modern háborúhoz. Az elmúlt három és fél évben viszont az ukránok alaposan megtépázták a flottát – írja az Euromaidan Press.

2025 június 1-én a Pókháló hadművelet során ukrán drónok csaptak le több belső-oroszországi reptérre is. A felvételek és a közfigyelem többnyire a stratégiai bombázók elleni támadást emelték ki, ám ennél is fontosabb volt, hogy felfedték az A-50U-k helyzetét. Ezek alapján Moszkvának mára mindössze négy darabos flottája maradhatott az eredeti hétből, bár arra van esély, hogy a 2023 februárjában találatot kapott gépet meg tudták javítani. Ezek közül az egyik légtérfigyelő az ukrajnai háborútól távol, mintegy 2400 kilométerre helyezkedik el.

Az A-50U korai figyelmeztető repülőgép júniusban érkezett, és valószínűleg Észak-Oroszország felett teljesít küldetéseket, MiG-31BM elfogó vadászgépek kíséretében

– jelentette az AviVector oldal erről.

Az A-50U-k kulcsfontosság szereppel bírnak, mivel a frontvonalak mögött repülve kémlelik az eget, ellenséges repülőgépek vagy kamerák után kutatva. A feltételezések alapján viszont minimálisra csökkenhetett Moszkva gépeinek száma Ukrajna közelében, négy darabos állomány esetében mindössze kettőre. Ez a mennyiség nem elegendő ahhoz, hogy állandó lefedettség(hez közeli) legyen egy adott terület megfigyelésében, így az ukrajnai háború esetében előfordulhatnak holtidők, amikor az oroszok nem tudják megfelelően teljesíteni a légtér kémlelését.

A 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdeténél a légtérfigyelő légi járművek még napi 2-3 bevetést is teljesítettek, és teljes lefedettséget biztosítottak a hadszíntéren, mivel ekkor még hét ilyen gépük volt. Ezek közül legalább hármat megsemmisítettek az elmúlt hónapokban, így mindössze négy maradhatott. A felfedezés, hogy egyet a frontvonaltól nagyon messze állomásoztatnak egyben azt is mutatja, hogy az ukrajnai figyelem is jelentősen csökkenhetett. Egyelőre nincs arra vonatkozó nyilvánosságra hozott terv, hogy Moszkva pótolni szeretné kiesett légtérfigyelőket.

Az A-50U-k hiánya Ukrajnának is nagy lehetőséget nyújt, mivel így jóval szabadabban tudják támadni az oroszországi célpontokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

