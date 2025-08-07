  • Megjelenítés
Baljós radarképek érkeztek: erdőtüzek füstje terjed Magyarország felett
Globál

Baljós radarképek érkeztek: erdőtüzek füstje terjed Magyarország felett

Portfolio
Az elmúlt időszak meleg, száraz időjárásának hatására több régióban is erdőtüzek alakultak ki Délnyugat-Európában valamint Kanadában, amelyek következtében nagy mennyiségű füst került a légkörbe. A füst a felsőbb légrétegekben akár több ezer kilométert is utazhat, a HungaroMet által közzétett radarképek szerint pedig az erdőüzek füstje hazánkat is elérte. A meteorológiai szolgálat szerint azonban a füst nagyjából 10 kilométeres magasságban terjed, így hazánk levegőminőségére nincs hatással.

A tartósan száraz, meleg és aszályos időjárás hatására az elmúlt időszakban több helyen is erdőtüzek alakultak ki – elsősorban Délnyugat-Európában és Kanadában

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

erdőtüzek-időjárás-füst-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet szerint a felsőbb légkörbe jutva az erdőtüzekből származó füst akár több ezer kilométert is megtehet, így érhette el Európát és Magyarországot is a Kanadában tomboló tüzek. füstje. A felhőalap-mérések alapján a meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet, hogy

a füst kb. 10 km-es magasságban van jelen a légkörben – így hazánkban a felszíni levegőminőségre nincs hatással.

erdőtüzek-felhő-időjárás-füst-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet
Kapcsolódó cikkünk

Riasztó adatok érkeztek az idei nyárról Európából

Újra bajba kerülhet Magyarország: nagy szárazság jön az előrejelzések szerint

Megérkezett az előrejelzés: nagy változás áll be hazánk időjárásában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-546169296-fegyver-háború-hadsereg-honvédelem-légierő-repülés-repülő-repülőgép-vadászgép-f-35-vadászbombázó
Globál
Beintenének Trumpnak a vámok miatt: hatalmas F-35-ös bizniszt mondhat vissza a világ egyik leggazdagabb országa
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility