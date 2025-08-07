Baljós radarképek érkeztek: erdőtüzek füstje terjed Magyarország felett

A tartósan száraz, meleg és aszályos időjárás hatására az elmúlt időszakban több helyen is erdőtüzek alakultak ki – elsősorban Délnyugat-Európában és Kanadában

- írja a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet szerint a felsőbb légkörbe jutva az erdőtüzekből származó füst akár több ezer kilométert is megtehet, így érhette el Európát és Magyarországot is a Kanadában tomboló tüzek. füstje. A felhőalap-mérések alapján a meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet, hogy

a füst kb. 10 km-es magasságban van jelen a légkörben – így hazánkban a felszíni levegőminőségre nincs hatással.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio