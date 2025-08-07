Beintenének Trumpnak a vámok miatt: hatalmas F-35-ös bizniszt mondhat vissza a világ egyik leggazdagabb országa

A 36 darab F-35A vadászgép beszerzése, amely akár 7,3 milliárd svájci frankba (9,1 milliárd dollárba) is kerülhet, egyre inkább vitatott téma Bernben, különösen azután, hogy Trump elnök rendkívül magas vámtarifát vezetett be a svájci exportra.
Egy olyan ország, amely kereskedelmi téren köveket dobál ránk, nem érdemel ajándékot
- nyilatkozta Balthasar Glättli zöldpárti képviselő, aki tavasszal nyújtott be javaslatot a beszerzési projekt leállítására, amelyet akár már szeptemberben tárgyalhat a parlament. Cedric Wermuth, a Svájci Szociáldemokraták társelnöke új népszavazást követel, „hogy a lakosság leállíthassa a beszerzést” - közölte a Bloombergnek küldött e-mailes nyilatkozatában.
A baloldali javaslatok várhatóan szélesebb támogatást kapnak, mivel a múlt heti vámkáosz megnövelte azon politikusok számát, akik megkérdőjelezik, hogy a Lockheed Martintól való vásárlás helyes döntés-e a változó geopolitikai helyzetben.
Nem tudom, hogyan fogadja majd a népünk az F-35-ös vadászgépek beszerzését az eredetileg feltételezettnél magasabb áron - különösen az amerikai vámsokkot követően
- mondta Hans-Peter Portmann liberális képviselő, Karin Keller-Sutter svájci elnök párttársa.
Portmann szerint a kormánynak fontolóra kellene vennie „a szerződés teljes vagy részleges leállítását, akár potenciális veszteségek árán is”. Ezt követően meg kellene vizsgálni, hogy az ország védelmi hiányosságait hogyan lehetne európai partnerekkel való szorosabb együttműködéssel pótolni.
Svájc az egyik legmagasabb Trump-féle vámtarifával szembesül, miután a kormány utolsó erőfeszítése is kudarcot vallott, hogy az amerikai elnököt a vámtétel csökkentésére bírja.
A 39%-os pótdíj a svájci exportra - a luxusóráktól a Nespresso kávékapszulákig - a legmagasabb a fejlett országok között, és jóval meghaladja a szomszédos Európai Unióra kivetett 15%-ot. Az amerikai vadászgépek elleni fellépés ellentétes azzal az elképzeléssel, hogy a repülőgépeket Washington megbékítésére használják a vámtárgyalások során. A magasabb ár elfogadása és esetleg több repülőgép megrendelése meggyőzheti Trumpot, tekintve, hogy a fegyvervásárlások fontos szerepet játszottak más kereskedelmi megállapodásaiban is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
