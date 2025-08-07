  • Megjelenítés
Beintenének Trumpnak a vámok miatt: hatalmas F-35-ös bizniszt mondhat vissza a világ egyik leggazdagabb országa
Globál

Beintenének Trumpnak a vámok miatt: hatalmas F-35-ös bizniszt mondhat vissza a világ egyik leggazdagabb országa

Portfolio
Svájci politikusok párthovatartozástól függetlenül fontolgatják a Lockheed Martin F-35A vadászgépek megrendelésének lemondását, miután Donald Trump elnök 39%-os vámot vetett ki a svájci termékekre - tudósított a Bloomberg.

A 36 darab F-35A vadászgép beszerzése, amely akár 7,3 milliárd svájci frankba (9,1 milliárd dollárba) is kerülhet, egyre inkább vitatott téma Bernben, különösen azután, hogy Trump elnök rendkívül magas vámtarifát vezetett be a svájci exportra.

Egy olyan ország, amely kereskedelmi téren köveket dobál ránk, nem érdemel ajándékot

- nyilatkozta Balthasar Glättli zöldpárti képviselő, aki tavasszal nyújtott be javaslatot a beszerzési projekt leállítására, amelyet akár már szeptemberben tárgyalhat a parlament. Cedric Wermuth, a Svájci Szociáldemokraták társelnöke új népszavazást követel, „hogy a lakosság leállíthassa a beszerzést” - közölte a Bloombergnek küldött e-mailes nyilatkozatában.

A baloldali javaslatok várhatóan szélesebb támogatást kapnak, mivel a múlt heti vámkáosz megnövelte azon politikusok számát, akik megkérdőjelezik, hogy a Lockheed Martintól való vásárlás helyes döntés-e a változó geopolitikai helyzetben.

Nem tudom, hogyan fogadja majd a népünk az F-35-ös vadászgépek beszerzését az eredetileg feltételezettnél magasabb áron - különösen az amerikai vámsokkot követően

- mondta Hans-Peter Portmann liberális képviselő, Karin Keller-Sutter svájci elnök párttársa.

Portmann szerint a kormánynak fontolóra kellene vennie „a szerződés teljes vagy részleges leállítását, akár potenciális veszteségek árán is”. Ezt követően meg kellene vizsgálni, hogy az ország védelmi hiányosságait hogyan lehetne európai partnerekkel való szorosabb együttműködéssel pótolni.

Svájc az egyik legmagasabb Trump-féle vámtarifával szembesül, miután a kormány utolsó erőfeszítése is kudarcot vallott, hogy az amerikai elnököt a vámtétel csökkentésére bírja.

A 39%-os pótdíj a svájci exportra - a luxusóráktól a Nespresso kávékapszulákig - a legmagasabb a fejlett országok között, és jóval meghaladja a szomszédos Európai Unióra kivetett 15%-ot. Az amerikai vadászgépek elleni fellépés ellentétes azzal az elképzeléssel, hogy a repülőgépeket Washington megbékítésére használják a vámtárgyalások során. A magasabb ár elfogadása és esetleg több repülőgép megrendelése meggyőzheti Trumpot, tekintve, hogy a fegyvervásárlások fontos szerepet játszottak más kereskedelmi megállapodásaiban is.

Kapcsolódó cikkünk

Hátat fordít az USA-nak egy nyugat-európai ország: mégsem kérnének az F-35-ösökből

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katona a frontvonal közelében
Globál
Napokon belül jöhet az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility