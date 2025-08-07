  • Megjelenítés
Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát
Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát

Portfolio
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni egész Gázát, de nem akarja megtartani azt.

Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, nem akarják megtartani a területet, ugyanakkor biztonsági peremzónát kívánnak kialakítani.

Az izraeli miniszterelnök kijelentette, nem akarják irányítani sem Gázát, és nem akarnak ott jelenlenni kormányzó hatalomként sem.

Minderre azt követően került sor, hogy Benjámin Netanjahu csütörtökön egy szűk miniszteri körrel tárgyalt a gázai területek feletti katonai ellenőrzés kiterjesztéséről, annak ellenére, hogy egyre erősebb kritikák érik a közel két éve tartó háború miatt mind belföldön, mind külföldön.

A biztonsági kabinet összehívására azt követően került sor, hogy a miniszterelnök feszült, háromórás megbeszélést folytatott a hadsereg vezetőjével, aki állítólag ellenezte a hadműveletek kiterjesztését.

A közvélemény-kutatások szerint az izraeliek többsége olyan megállapodást szeretne, amely véget vetne a háborúnak és biztosítaná a túszok szabadon bocsátását. Netanjahu kormánya azonban ragaszkodik a Hamász feletti teljes győzelemhez.

Az izraeli erők további területekre való bevonulásának terve riadalmat keltett Izraelben. Az egyik túsz édesanyja csütörtökön arra szólította fel az embereket, hogy vonuljanak utcára a hadműveletek kiterjesztése ellen. A Túszok Családjainak Fóruma pedig felszólította a hadsereg vezetőjét, hogy ellenezze a háború kiterjesztését.

Izrael Katz védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy a hadsereg végrehajtja a kormány döntéseit, amíg minden háborús célt el nem érnek.

Az ENSZ korábban "mélyen aggasztónak" nevezte az izraeli katonai műveletek esetleges kiterjesztéséről szóló jelentéseket. A Hamász 2023. október 7-i támadásában mintegy 1200 ember halt meg és 251 túszt hurcoltak el. Jelenleg 50 túsz van Gázában, akik közül az izraeli tisztviselők szerint 20 él. Az eddig kiszabadított túszok többsége diplomáciai tárgyalások eredményeként szabadult ki.

Az izraeli hadsereg szerint jelenleg Gáza mintegy 75%-át ellenőrzik. A gázai lakosság nagy része, mintegy 2 millió ember többször is kénytelen volt elhagyni otthonát az elmúlt 22 hónapban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

