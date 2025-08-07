Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát

Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, nem akarják megtartani a területet, ugyanakkor biztonsági peremzónát kívánnak kialakítani.
Az izraeli miniszterelnök kijelentette, nem akarják irányítani sem Gázát, és nem akarnak ott jelenlenni kormányzó hatalomként sem.
Minderre azt követően került sor, hogy Benjámin Netanjahu csütörtökön egy szűk miniszteri körrel tárgyalt a gázai területek feletti katonai ellenőrzés kiterjesztéséről, annak ellenére, hogy egyre erősebb kritikák érik a közel két éve tartó háború miatt mind belföldön, mind külföldön.
A biztonsági kabinet összehívására azt követően került sor, hogy a miniszterelnök feszült, háromórás megbeszélést folytatott a hadsereg vezetőjével, aki állítólag ellenezte a hadműveletek kiterjesztését.
A közvélemény-kutatások szerint az izraeliek többsége olyan megállapodást szeretne, amely véget vetne a háborúnak és biztosítaná a túszok szabadon bocsátását. Netanjahu kormánya azonban ragaszkodik a Hamász feletti teljes győzelemhez.
Az izraeli erők további területekre való bevonulásának terve riadalmat keltett Izraelben. Az egyik túsz édesanyja csütörtökön arra szólította fel az embereket, hogy vonuljanak utcára a hadműveletek kiterjesztése ellen. A Túszok Családjainak Fóruma pedig felszólította a hadsereg vezetőjét, hogy ellenezze a háború kiterjesztését.
Izrael Katz védelmi miniszter szerdán kijelentette, hogy a hadsereg végrehajtja a kormány döntéseit, amíg minden háborús célt el nem érnek.
Az ENSZ korábban "mélyen aggasztónak" nevezte az izraeli katonai műveletek esetleges kiterjesztéséről szóló jelentéseket. A Hamász 2023. október 7-i támadásában mintegy 1200 ember halt meg és 251 túszt hurcoltak el. Jelenleg 50 túsz van Gázában, akik közül az izraeli tisztviselők szerint 20 él. Az eddig kiszabadított túszok többsége diplomáciai tárgyalások eredményeként szabadult ki.
Az izraeli hadsereg szerint jelenleg Gáza mintegy 75%-át ellenőrzik. A gázai lakosság nagy része, mintegy 2 millió ember többször is kénytelen volt elhagyni otthonát az elmúlt 22 hónapban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok
Alapos munkát végeztek a katonai hírszerzés drónjai.
Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény
A német szakértő szerint az oroszok nagy lépést tettek előre a drónhadviselésben.
Egykor Európa válasza volt a kínai akksigyártókra, most amerikai kézbe kerülhet
Akkumulátorhatalom újratöltve.
Befektetési forradalom jöhet Lengyelországban – újabb rakétát gyújt be a száguldó tőzsde?
Részvényekbe zúdulhatnak a lakosság milliárdjai.
Elképesztő számok: több mint 1200%-kal nőtt az amerikai urán kitermelése egy év alatt
Nem hiszünk a szemünknek.
Kiderült az igazság a kamatcsökkentésekről: a cseh jegybank vezetői egyértelműen fogalmaztak
A cseh jegybank vezetői egyértelműen fogalmaztak.
Ezt kell tanulnod, ha sok pénzt szeretnél keresni
Friss felmérés érkezett.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.