CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot

Az elmúlt hetekben újabb lendületet vett az amerikaiak szerepvállalási kedve az orosz-ukrán háború lezárásában. Ezen a héten több fontos esemény is történt, így Steve Witkoff, amerikai különmegbízott Moszkvában járt, ahol Putyinnal tárgyalt, majd nem sokkal később felmerült, hogy akár már a jövő héten létrejöhet a nagy találkozó a két ország elnöke között. A hirtelen fordulat azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyors előrelépés jön a konfliktus békés rendezése felé.
A lap szerint az egyik példája a fenntartásokkal kezelendő viselkedésnek a hirtelen változások a Fehér Házban. Korábban úgy tűnt, Trump végleg elvesztette a türelmét Putyinnal szemben, aztán hirtelen egyetlen találkozót követően máris sokkal pozitívabban látja a helyzetet. A másik szempont, hogy az oroszok a frontvonalon egyáltalán nem mutatják, hogy csillapítani szeretnék a harcokat, sőt, az elmúlt időszakban minden eddiginél nagyobb drón- és rakétatámadásokat indítottak.
David Salvo, Oroszország-szakértő és a Német Marshall Alapítvány Demokrácia Biztosításáért Szövetségének ügyvezető igazgatója szerint a Kreml elkötelezte magát a háború folytatása mellett.
A teljes Putyin-rezsim legitimitása és sorsa nemcsak azon alapul, hogy orosz feltételekkel lezárjuk ezt a háborút, hanem hogy a belátható jövőben is folytatjuk a vívását, az egész gazdaságot a háború támasztja alá
– mondta.
Hozzátette, hogy egyszerűen nem lát semmi olyat, ami arra utalna, hogy az oroszok le szeretnék zárni az eseményeket.
A következő időszakban nemcsak egy Putyin-Trump találkozó jöhet, hanem szinte rögtön azután bevonnák Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. Oroszország részéről még nem érkezett a megerősítés, de a korábbi taktika alkalmazása most nem tűnhet kifizetődőnek, mivel nem lehet alacsonyabb delegáció küldésével helyettesíteni az elnököt. Ugyanakkor lehetséges, hogy
az orosz vezetés kénytelen lesz valamilyen lépést tenni hátrafelé, hogy ezzel fenntartsa az amerikai elnök jóindulatát, ilyen lehet a légitámadások leállítása.
Aggodalmakra adhat okot, hogy a Kreml még mindig megpróbálja húzni az időt, és ezzel előnyösebb helyzetet elérni a fronton. Korábban már használta ezt a technikát az amerikai elnök figyelmének eltereléséhez. Most azonban más a helyzet, mivel az elnöki csúcstalálkozó azt jelentené, hogy Trump személyes sikerként tudna eladni ezt az Egyesült Államok számára, de közben olyan gesztust tenne Putyinnak, amellyel az orosz elnököt is visszahelyezheti a globális diplomácia térképére. Egy ilyen kép lehetőséget adna Moszkván, hogy Washingtonnal azonos szinten mutatkozzon, valamint személyesen manipulálja az amerikai vezetőt.
Azt hiszem, tudja, hogy szándékosan vagy akaratlanul is túl messzire vitte Trumpot, és lesznek ötletei arra vonatkozóan, hogyan terelhetné vissza a dolgokat az ő irányába
– mondta John Bolton, Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója.
A legfontosabb kérdést az jelentheti, hogy az oroszok mit tudnak vagy mit akarnak felajánlani a békés rendezéshez közeledés érdekében. A CNN elemzése szerint Moszkva igyekszik majd elhúzni az eseményeket, hogy ezzel is minél több területet tudjanak megszerezni a Donbaszban, mivel jelenleg több területet is meg tudtak szerezni Kelet-Ukrajnában, ez pedig számukra a harcok folytatását teszi logikussá.
Címlapkép forrása: Shutterstock
