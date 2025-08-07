  • Megjelenítés
Európának üzent Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan kijelentette, hogy Európa hangja "hallható lesz" az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon - írta meg a Sky News.

Az ukrán elnök a nap folyamán tájékoztatta Kijev európai szövetségeseit, miután telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal.

Zelenszkij kijelentette:

Az Európai Unió jelentős szerepet fog játszani országunk háború utáni újjáépítésében.

Hozzátette azt is, ez lesz az egyik legnagyobb gazdasági projekt egész Európa számára az elkövetkező évtizedekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Globál
