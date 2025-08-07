  • Megjelenítés
Hamarosan találkozhat Trump és Putyin, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön
Globál

Hamarosan találkozhat Trump és Putyin, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Jurij Uszakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott a várható találkozóról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ. Hozzátette, hogy elkezdték a szervezési munkákat az Egyesült Államok diplomatáival, valamint a helyszínről is döntöttek. Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en. Szerinte az orosz csapatok hónapokon belül stratégiai áttörést érhetnek el. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Ukrajnában nem igazán támogatják Putyin béketerveit

Felmérést készített a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) arról, hogy az országban mekkora az elfogadottság Vlagyimir Putyin orosz elnök béketerveinek. A válaszadások szerint az ukránok 76%-a kategorikusan elutasítja az orosz feltételekkel kötött „béketerv” ötletét, mivel az agresszor állam. Ugyanakkor 17% egyetérthet Oroszország követeléseivel. Nőtt viszont az amerikai elképzelés mögötti társadalmi támogatás: 39%-a elfogadná az Egyesült Államok által javasolt feltételes tervet (májusban ez 29% volt), és már csak 42% utasítja el kategorikusan (májusban 62%).

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok

Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en.

Tovább a cikkhez
Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok
Megosztás

Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról

Jurij Uszakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott a várható találkozóról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja az orosz Taszsz.

Tovább a cikkhez
Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról
Megosztás

Ukrán drónjelentés

Az ukrán védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta a legfrissebb napi jelentését az orosz dróntámadásokról. A közlemény szerint összesen 112 darab Sahed-típusú drónnal támadtak ukrajnai célpontokra, ezekből mintegy 89-et sikeresen lelőttek, vagy az elektronikus jelzavaró berendezkedések segítségével a földre kényszerítették. A fennmaradó 23 drón 11 különböző helyszínen csapódott be.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának

Ukrajna háborús körülmények között is képes volt fenntartani és átalakítani energiarendszerét, miközben célzott támadások érték az infrastruktúrát – véli Maxim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója. A vezető szerint a jövő a decentralizált, megújuló energiára épül, amely kevésbé sebezhető, és stratégiai esélyt ad Ukrajnának, hogy Európa zöldenergia-bázisává váljon. A DTEK több frontvonal közeli beruházást is folytat, miközben szoros partnerséget épít többek között francia cégekkel.

Tovább a cikkhez
Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának
Megosztás

Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét

Tom Cooper repülési szakértő szerint Oroszország még hét darab aktív Berijev A-50U-val, ezek a légtér megfigyelésére szolgálnak és kulcsfontosságúak a modern háborúhoz. Az elmúlt három és fél évben viszont az ukránok alaposan megtépázták a flottát – írja az Euromaidan Press.

Tovább a cikkhez
Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét
Megosztás

Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

Ismét kitört egy vulkán az orosz Kamcsatka-félszigeten, ami miatt a legmagasabb szintű repülési figyelmeztetést adták ki a térségben - derül ki a X-en közzétett posztból.

Tovább a cikkhez
Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek
Megosztás

Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a területi kérdések kulcsfontosságúak lesznek az ukrajnai háború lezárásában, nyilatkozta a Fox News-nak adott interjújában.

Tovább a cikkhez
Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút
Megosztás

Dróntámadás érte a krasznodari Afipszkij olajfinomítót

Hatalmas lángokkal ég az oroszországi Afipszkij olajfinomító, amelyet az éjszak érték az ukrán drónok. E már nem az első alkalom, hogy a kulcsfontosságú létesítményt megtámadják, 2023-ban is volt már példa hasonlóra. Az esetről több videó is napvilágot látott, amely hatalmas lángokat mutat:

Megosztás

CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot

A CNN elemzése arra a következtetésre jutott, hogy Donald Trump amerikai elnök könnyen belesétálhat Vlagyimir Putyin orosz elnök csapdájába a személyes találkozó lehetőségével.

Tovább a cikkhez
CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot
Megosztás

Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb ukrán dróntámadásra vonatkozó jelentését. Ezek szerint az éjszaka folyamán összesen 82 fegyvert semmisítettek meg. A jelentések szerint a legtöbb támadás az Azovi-tengert és a Krímet érte, de több oroszországi megye fölött is észlelték a drónokat.

(Ria Novosztyi)

Megosztás

Sandrigolovo bevételéért zajlanak a harcok

Az orosz Andrej Marocsko katonai szakértő jelentése szerint Donyeck megye északi részén Sandrigolovo település bevételéért zajlanak a harcok. A falu bevételével közelebb kerülnének Liman elszigeteléséhez észak felől.

(Taszsz)

Megosztás

Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak

Az Euromaidan Press legfrissebb jelentése a frontvonalról arról árulkodik, hogy reálisan számolnak Ukrajnában Pokrovszk feladásával.

Tovább a cikkhez
Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Megosztás

Előzetesben marad az orosz nemzeti gárda volt vezetője

A bíróság elutasította Viktor Strigunov vezérezredes, a Szövetségi Nemzeti Gárda Csapatok volt első igazgatóhelyettesének fellebbezését, aki így előzetes letartóztatásban marad. A volt magas rangú katonatisztet három rendbeli vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A férfit még 2024 novemberében tartóztatták le.

(Gazeta)

Megosztás

Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai

Egy amerikai katona minősített információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams harckocsi egyik alkatrészéről és egy másik harci járműről - írta a RBC Ukraine az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye alapján.

Tovább a cikkhez
Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai
Megosztás

Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?

A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?

Tovább a cikkhez
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
Megosztás

Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Mindjárt lejár a végső ultimátum, Oroszország elleni támadásról pletykálnak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2995682
Globál
Sosem hallott részletek derültek ki Izrael legvakmerőbb támadásáról - Megszólalt az egyik pilóta
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility