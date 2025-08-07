Itt a csattanós válasz Donald Trump újabb vámjára

Oroszország és India megerősítette stratégiai partnerségét a moszkvai biztonsági tárgyalásokon, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok büntetővámokat vezetett be India ellen az orosz olajvásárlások miatt.

Oroszország és India csütörtökön Moszkvában tartott kétoldalú biztonsági tárgyalásokon hangsúlyozta elkötelezettségét a "stratégiai partnerség" mellett. A megbeszélésre egy nappal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokat jelentett be az indiai importra az orosz olajvásárlások miatt.

Az Interfax hírügynökség szerint Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadó kijelentette, hogy Új-Delhi várja Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatását az év végéig. Doval és Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkára egyaránt kiemelték az országok közötti kapcsolatok fontosságát.

Csütörtökön Doval a Kremlben találkozott Putyinnal is. A hivatalos felvételeken látható, amint a két férfi kezet fog. A találkozón részt vett Sojgu, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, valamint Vinay Kumar, India oroszországi nagykövete is.

A Kreml nem hozta nyilvánosságra a megbeszélés tartalmát.

Elkötelezettek vagyunk a további aktív együttműködés mellett egy új, igazságosabb és fenntarthatóbb világrend kialakítása, a nemzetközi jog felsőbbségének biztosítása, valamint a modern kihívások és fenyegetések elleni közös küzdelem érdekében - mondta Sojgu.

Az Interfax idézte Dovalt is, aki kijelentette:

Nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki, amelyeket nagyra értékelünk.

India és Kína lett az orosz nyersolaj legnagyobb felvásárlója azóta, hogy Moszkva 2022 februárjában teljes körű támadást indított Ukrajna ellen.

Trump már az indiai árukra kivetett új vám bejelentése előtt is intézkedésekkel fenyegette az orosz olajat vásárló országokat. Az új vámmal együtt az indiai árukra kivetett teljes vámteher 50%-ra emelkedett.

Kedden a Kreml azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy illegális kereskedelmi nyomást gyakorol Új-Delhire, hangsúlyozva, hogy Indiának joga van azzal kereskedni, akivel csak akar.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images