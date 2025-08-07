Kétségbeesett lépés a brit kormánytól: 20 évre kötik le magukat, hogy elérjék a 2030-as célokat

Az aukciós folyamat, amely garantált árat biztosít a megújuló energia fejlesztőinek, idén különösen fontos, mivel ez az egyik utolsó lehetőség olyan kapacitások kiépítésére, amelyek az évtized végéig működőképesek lesznek. Éppen ezért a fejlesztők bevonzása érdekében a kormány

megemelte a kínált maximális megawattórás árat a tavalyi szinthez képest

- ami azonban megnehezítheti a fogyasztói számlák csökkentését.

A nyertes ajánlatok várhatóan legalább 85 font (98 euró) megawattóránként, szemben a tavalyi 82 fonttal (94,5 euró). Ez pedig meghaladja a 2024-es brit nagykereskedelmi áramárakat, amelyek átlagosan 74 (85,3 euró) font körül alakultak. Más is változott: az aukción a szerződések időtartamát 20 évre hosszabbították, a korábbi fordulók 15 évéhez képest. Az emelésre azért volt szükség, mert a tengeri szélenergiából előállított áram ára folyamatosan csökkent, ahogy az iparág kapacitása növekedett. Az utóbbi években azonban az emelkedő nyersanyagárak, a megnövekedett munkaerőköltségek és a magasabb kamatlábak károsították az ágazatot.

Az aukció még csak most nyílt meg, így végleges eredmény jövő februárra várható. Az aukció várhatóan olyan ajánlattevőket vonz majd, mint az SSE, az RWE és a BP, valamint a német Energie Baden-Württemberg közötti partnerség, amely nemrég kapott engedélyt egy Ír-tengeri projekt fejlesztésére.

Ez talán a legfontosabb aukció eddig, aminek súlyos következményei lehetnek. Most dől el, hogy az Egyesült Királyság 2030-as zöldülési célkitűzései megvalósulhatnak-e

- írta Deepa Venkateswaran, a Bernstein elemzője.

Az Egyesült Királyság az úgynevezett különbözeti szerződés modellt (CfD) alkalmazza, amely kiegészítést fizet, amikor a nagykereskedelmi áramárak a megállapodott szerződéses ár alatt vannak. Ha a piaci árak a szerződéses ár fölé emelkednek, akkor a termelők visszafizetik a különbözetet, ahogy ez a 2022-es energiaválság idején történt.

Szükség is van a motiváló eszközökre: egyre több fejlesztő mondja vissza szélerőmű projektjeit. Szerdán például egy ajánlat nélkül maradt egy német tengeri szélerőmű-területre kiírt aukció. Egy másik, tavalyi dán aukció szintén kudarcot vallott, ami arra késztette a kormányt, hogy kedvezőbb feltételeket ígérjen a fejlesztőknek. Az Egyesült Királyságban pedig a régió legnagyobb fejlesztője, az Orsted mondott le egy jelentős projektről, mondván: "az már nem gazdaságos".

Úgy tűnik, az Egyesült Királyság kormánya előnyben részesíti a hosszú távú dekarbonizációs célok elérését, és megpróbálja ennek megfelelően alakítani az aukció eredményeit, ahelyett, hogy a legolcsóbb projekteknek biztosítana támogatást

- tette hozzá Oliver Metcalf, a BloombergNEF szélenergiai elemzője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images