Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai

Az ügynökség jelentése szerint egy Fort Bliss-i katonát augusztus 6-án, szerdán tartóztattak le a texasi El Pasóban. A 22 éves Taylor Adam Lee ellen vádat emeltek, mert megkísérelt nemzetvédelmi információkat átadni egy külföldi ellenfélnek, valamint engedély nélkül próbált ellenőrzött műszaki adatokat exportálni. A bírósági dokumentumok szerint Lee szigorúan titkos minősítéssel rendelkezett, és hozzáférése volt érzékeny, korlátozott terjesztésű információkhoz. Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői közölték, hogy a gyanúsított körülbelül májustól kezdve próbálta igazolni amerikai katonai szolgálati jogosultságát, és közvetlenül védelmi információkat továbbítani az orosz Védelmi Minisztériumnak.
A nyomozás szerint
2025 júniusában a gyanúsított az interneten keresztül továbbított ellenőrzött műszaki exportadatokat az M1A2 Abrams harckocsiról, és felajánlotta segítségét az Orosz Föderációnak.
Egy júliusi személyes találkozó során, amelyen egy általa orosz kormányzati képviselőnek hitt személlyel találkozott, a katona átadott egy SD-kártyát. Lee állítólag részletesen ismertette a kártyán lévő dokumentumok és adatok tartalmát, beleértve az M1A2 Abrams harckocsiról, egy másik amerikai páncélozott harci járműről és műveleti adatokról szóló információkat.
Az SD-kártyán több olyan dokumentum is volt, amely ellenőrzött műszaki adatokat tartalmazott, amelyek átadására Lee nem volt felhatalmazva
- közölte az Igazságügyi Minisztérium.
A nyomozók szerint a júliusi találkozó során és azt követően Lee megvitatta annak lehetőségét, hogy megszerez és átad az orosz kormánynak egy konkrét hardverkomponenst az M1A2 Abrams harckocsiból. Július 31-én a gyanúsított egy El Pasó-i tárolóhelyre szállította azt, ami látszólag ez az alkatrész volt. Ezt követően a katona üzenetet küldött annak a személynek, akit orosz kormányzati kapcsolatnak hitt, melyben azt írta: „Küldetés teljesítve.” A nyomozást az FBI washingtoni területi irodája vezeti az amerikai hadsereg kémelhárítási parancsnokságának és az FBI El Pasó-i területi irodájának támogatásával.
