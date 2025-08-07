Kiszivárgott, kitől venne olcsó akkumulátorokat a világ egyik legnagyobb autógyártója

A General Motors átmenetileg kínai gyártótól szerzi be elektromos autóihoz szükséges akkumulátorait, miközben saját gyártókapacitását fejleszti.

A General Motors a kínai akkumulátorgyártó óriástól, a CATL-től fog elektromos járműakkumulátorokat importálni a következő években - közölte egy bennfentes forrás a Reutersszal csütörtökön.

Ez az intézkedés átmeneti megoldás a GM számára, amíg kiépíti saját, költséghatékonyabb lítium-vas-foszfát (LFP) kémián alapuló akkumulátorgyártását.

A vállalat közleménye szerint évek óta más amerikai autógyártók is külföldi beszállítókra támaszkodnak az LFP akkumulátorok beszerzésében és licencelésében. A versenyképesség megőrzése érdekében a GM ideiglenesen hasonló beszállítóktól szerzi be ezeket az akkumulátorokat legmegfizethetőbb elektromos modelljéhez.

A detroiti autógyártó jelezte, hogy a hamarosan megjelenő Chevrolet Bolt is LFP technológiát fog használni. A vállalat jelenleg 12 elektromos járművet értékesít az Egyesült Államokban hazai gyártású akkumulátorcellákkal, és 2027-ben tervezi az LFP-gyártás amerikai bevezetését.

A globális autógyártók erős versennyel néznek szembe a kínai elektromos járműgyártók részéről, miközben a kereskedelmi háború befolyásolja a kulcsfontosságú alkatrészek, köztük a ritka földfémek importját, ami magasabb gyártási költségeket eredményez.

A GM versenytársa, a Ford szintén a CATL által fejlesztett technológiát használ akkumulátorcellák gyártásához a költségek csökkentése érdekében. Bár a Ford michigani akkumulátorgyára a kínai vállalattal való kapcsolata miatt vizsgálat alá került, a cég folytatja a projektet, és várhatóan 2026-ban kezdi meg a termelést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images