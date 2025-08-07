  • Megjelenítés
Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok
Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en.

Az elemző szerint elterjedt az a téves vélekedés, hogy jelenleg csak kisebb, taktikai jellegű mozgások láthatóak az oroszoktól a harctéren, ez maximum néhány kisebb település elvesztését jelentheti Ukrajnára. Megítélése szerint ez a nézet téves, mivel az orosz csapatok mozgásából és haladásából egészen másra lehet következtetni. Úgy látja, hogy az utóbbi időszakban Moszkva több területen is szisztematikusan helyezkedett pozícióba, hogy ezzel fontosabb népességközpontokat tudjon megszerezni, sorrendben:

  • Pokrovszk és Mirnográd (itt nagyjából 110 ezer fő élt);
  • Konsztantyinovka, Toreck és Csasziv Jar (100 ezer lakos a háború előtt);
  • Kupjanszk és környéke (ez 50 ezres volt korábban);
  • és Sziverszk (15 ezer embernek adott otthont).

Röpcke szerint az oroszok mindenütt igyekeznek bekeríteni a városokat, méghozzá kifejezetten sikeresen, az legnagyobb központot már mintegy 270 fokban zárták körbe. Kiemelte, hogy korábban már több ostrom is példát mutatott, hogy Moszkva hogyan fogja végrehajtani a támadást. Mostanra olyan helyzet alakult ki, hogy

mindössze néhány kilométeres hátrálás is szinte azonnal akár 1000 négyzetkilométeres terület elvesztéséhez vezethetne Ukrajna számára.

Az elemző hozzáteszi, hogy a műveletek könnyen stratégiai áttöréshez is vezethetnek.

Amennyiben sikerül az orosz katonai vezetésnek elérnie a célját, akkor már csak két nagyobb célpont maradna a Donbaszban: Kramatorszk és Szlavjanszk. A nagyobb gondot az jelentheti, hogy ezt követően két nagyváros felé is megindulhatnak az oroszok, északi irányba Harkiv felé, délen pedig Zaporizzsjához vezethet út. Távlati célokban megjelenhet már Dnyipro városa is. Ezek mindegyike több százezres központ, Harkiv millió feletti lakosságú. Röpcke szerint ez a forgatókönyv már a következő hat hónapban megvalósulhat, de ez a gyalogság megerősítésével lelassítható, vagy elkerülhető. Az elemzés azt nem fejtette ki, hogy reálisan mikor érhet véget a háború.

Címlapkép forrása: Getty Images

