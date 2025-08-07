Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény

A szakértő elmondta, hogy míg korábban a fronttól 15 kilométerre vagy annál távolabb már viszonylagos biztonságban érezhette magát az ember, ez az életveszélyes sáv ma már 30 kilométeres az orosz drónok miatt. A pilóta nélküli repülőgépek kanyarokban, útkereszteződésekben bújnak meg, és onnan csapnak le az ukrán katonákra. Az embernek az az érzése, hogy állandóan megfigyelik, és bármikor lecsaphatnak rá – vázolta a fronton uralkodó hangulatot Gady.

Az oroszok nagyon nagy lépést tettek előre a drónhadviselésben. A drónok területén mutatkozó előny, amely Ukrajnát jellemezte, részben eltűnt

– hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve, hogy az ukránoknak újra kell gondolniuk az egész védekezési rendszert, hiszen az arra épült, hogy a drónhadviselésben fölényük van.

Az ukrán haderő már eleve létszámhiánnyal küzd, amit tovább nehezít, hogy az orosz drónok miatt a sebesülteket sem tudják evakuálni, és nehezebben tudják rotálni a csapatokat.

Hallani az úgynevezett „Rubiconról”, olyan orosz drónos alakulatokról, amelyek direkt ukrán drónokra vadásznak, illetve megakadályozzák a drónokhoz szükséges alkatrészek szállítását.

Ha Ukrajna meg akar felelni ezeknek a kihívásoknak, akkor fejlesztenie kell drónképességeit, több drónt kell gyártania – mondta Gady.

A szakértő szerint bár az oroszok nagyot léptek előre a drónhadviselés terén, a taktikában és a csapatok minőségében már komoly kívánnivalók vannak.

Az orosz erők jelenleg nem képesek nagyszabású offenzívákat végrehajtani vagy a támadásokat fokozni. Ezért nem várható, hogy Oroszország nagyobb operatív áttöréseket ér el, és a frontvonal összeomlik

– mondta Gady, hozzátéve, hogy a csapatok minősége az ukrán oldalon is romlik, hiszen a legjobb katonák jó része meghalt, megsebesült vagy fogságba esett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 30. Alattomos veszély leselkedik az égből az ukrán katonákra, drasztikus megoldáshoz nyúlnak

Címlapkép:Az ukrán nemzeti gárda 3., Szpartan dandárjának katonái egy Pingvin drónt indítanak el a Pokrovszk környékén húzódó fronton 2025. augusztus 6-án. MTI/AP/Jevhen Maloletka