Napokon belül jöhet az amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön

Felmérést készített a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) arról, hogy az országban mekkora az elfogadottság Vlagyimir Putyin orosz elnök béketerveinek. A válaszadások szerint az ukránok 76%-a kategorikusan elutasítja az orosz feltételekkel kötött „béketerv” ötletét, mivel az agresszor állam. Ugyanakkor 17% egyetérthet Oroszország követeléseivel. Nőtt viszont az amerikai elképzelés mögötti társadalmi támogatás: 39%-a elfogadná az Egyesült Államok által javasolt feltételes tervet (májusban ez 29% volt), és már csak 42% utasítja el kategorikusan (májusban 62%).

(Ukrajinszka Pravda)