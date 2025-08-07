Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak

Ivan Stupak védelmi elemző szerint jelenleg mintegy 15 kilométerre vannak az oroszok attól, hogy teljesen bekerítsék a Donyeck megyei várost, de mennyiben ez 10 kilométerre csökkenne, akkor a védőknek drasztikusan megváltozna a helyzete. Pokrovszk ostroma már közel egy éve elkezdődött, de jelentős előrelépést az elmúlt hetekben sikerült elérni: először kelet, majd észak felől is elkezdték megszerezni a területeket az oroszok. Jelenleg Dobropillia település bevételéért mennek a harcok, ennek elesése pedig a kulcsfontosságú város feladását is eredményezheti attól délebbre.
Pokrovszk stratégiai helyzetben volt korábban, mivel az ukrán hadsereg fontos logisztikai és közlekedési csomópontnak használta, valamint a frontvonalon zajló eseményeket is innen irányította. Ahogy közeledtek az oroszok, a jelentősége úgy csökkent, ám továbbra is betölt egy fontos szerepet: lényegében kapuként funkciónál a Donbasz többi részének elfoglalásához. Amennyiben elesik, úgy
Moszkva előtt megnyílik az út az utolsó, Donyeck megye északi részén fekvő városok felé.
Stupak szerint a „zsák szájának bezárása” katasztrofális következményekkel járna az ukránok számára, rengeteg veszteséget jelenthet ez számukra. Emlékeztetett, hogy korábban is történtek már hasonló esetek, Vuledárt szintén átkarolással szerezték meg az oroszok. Ebben az esetben az emberi élet mentése érdekében gyakran a felszerelések hátrahagyása is lehetséges. Pokrovszkban nehezíti a helyzetet, hogy mintegy 1300 civil még mindig a településen maradt, őket már csak néhány, nehezen járható és veszélyes összeköttetésen keresztül tudják kimenekíteni.
Jelenleg a legnagyobb figyelem Rodinszkére szegeződik a szomszédos Mirnorádtól északra, mivel itt felgyorsulhatnak az események. A korábbi iparvároska stabil védelmi állásokat jelent, de egyben meggátolja az oroszok nyugati áttörését. Amennyiben nem sikerül megvédeni, akkor gyorsan a katlan zárásához érhet Moszkva, ez pedig teljesen átírhatja az erőviszonyokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
