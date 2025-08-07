Puccs készült Németországban, több száz rendőr indult meg a Reichsbürgerek ellen

Őrizetbe vettek Bajorországban három embert, akik a gyanú szerint a májusban betiltott Birodalmi polgárok (Reichsbürger) nevű szélsőséges, revizionista mozgalom tagjai voltak – közölte a müncheni ügyészség csütörtökön.

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség különleges alakulatai házkutatásokat tartottak Bajorországban, Szászországban és Türingiában a kora reggeli órákban. Mintegy 300 rendőr vett részt az akciókban a Tagesschau.de szerint.

Az őrizetbe vettek ellen már korábban elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok, és

azzal gyanúsítják őket, hogy terrorszervezethez tartoztak, és az államrend erőszakos megdöntésére készültek.

A három férfi csoportjának vezetője XIII. Heinrich Reuss herceg türingiai ingatlanvállalkozó, a Reuss hercegi család tagja, aki ellen terrorizmus és hazaárulás vádjával per folyik.

A Reichsbürger-mozgalom több más tagjához hasonlóan a három gyanúsított is részt vehetett egy lőfegyveres kiképzésen 2022 áprilisában azzal a céllal, hogy támadást hajtsanak végre a német parlament ellen.

A Reichsbürgerek nem alkotnak egységes szervezetet, különböző, egymástól is független csoportból áll a mozgalom. Közös jegyük, hogy nem ismerik el államként a mai Német Szövetségi Köztársaságot. Számos tagjuk nem vesz tudomást az ország jelenlegi alkotmányos berendezkedéséről, mint például a parlament, a törvények vagy a bíróságok létezéséről, és azt vallja, hogy az egykori Német Birodalom ma is létezik. Nézeteikre hivatkozva nem hajlandók adót, társadalombiztosítási hozzájárulást és pénzbírságokat fizetni.

