Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön

Orosz drónjelentés
Az orosz védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb ukrán dróntámadásra vonatkozó jelentését. Ezek szerint az éjszaka folyamán összesen 82 fegyvert semmisítettek meg. A jelentések szerint a legtöbb támadás az Azovi-tengert és a Krímet érte, de több oroszországi megye fölött is észlelték a drónokat.
Sandrigolovo bevételéért zajlanak a harcok
Az orosz Andrej Marocsko katonai szakértő jelentése szerint Donyeck megye északi részén Sandrigolovo település bevételéért zajlanak a harcok. A falu bevételével közelebb kerülnének Liman elszigeteléséhez észak felől.
(Taszsz)
Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Az Euromaidan Press legfrissebb jelentése a frontvonalról arról árulkodik, hogy reálisan számolnak Ukrajnában Pokrovszk feladásával.
Előzetesben marad az orosz nemzeti gárda volt vezetője
A bíróság elutasította Viktor Strigunov vezérezredes, a Szövetségi Nemzeti Gárda Csapatok volt első igazgatóhelyettesének fellebbezését, aki így előzetes letartóztatásban marad. A volt magas rangú katonatisztet három rendbeli vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A férfit még 2024 novemberében tartóztatták le.
(Gazeta)
Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai
Egy amerikai katona minősített információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams harckocsi egyik alkatrészéről és egy másik harci járműről - írta a RBC Ukraine az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye alapján.
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?
Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Félelmetes felvételek érkeztek a pályaudvarról: a szakértők szerint rendkívül súlyos a helyzet
Szerintük a pályaudvart haladéktalanul le kell zárni.
Kiszivárgott: Trump személyesen egyeztetne Putyinnal és Zelenszkijjel jövőhéten
A találkozó fordulópontot jelenthet a béketárgyalásokban.
Újra bajba kerülhet Magyarország: nagy szárazság jön az előrejelzések szerint
Egy csepp esőre sincs kilátás.
Kína még drónokat is bevetett az országban terjedő veszélyes járvány megfékezésére
Több módszerrel igyekeznek megállítani a kórt.
Trump a hét végéig dönt a Fed új kormányzójáról
Eközben négy jelölt maradt a Jerome Powell helyéért zajló versenyben.
Karambol miatt lezárták az M4-es autópálya egyik szakaszát
Torlódás alakulhat ki.
Megszólalt Zelenszkij: erről egyeztetett az ukrán elnök Donald Trumppal
Fontos beszélgetés zajlott le.
Lövöldözés történt az amerikai hadsereg egyik támaszpontján
Több katona is megsebesült az incidensben.
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! 3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön? Bevezetés Újabb, kedvezményes 3%-os hitel jelent meg a lakáspiacon, amely komoly hatással lehet az i
Lehet hinni abban, hogy nem lesz háború, de a hit nem stratégia
A NATO megszavazta, hogy a tagállamok a GDP-jük legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, cserébe Donald Trump megerősítette az USA elkötelezettségét a NATO mellett. Az... The pos
Áfabevallás 2025: új oszlopok az áfabevallásban
2025. július 30-tól módosult a 2565-ös áfabevallás (2565M-02, 2565M-02-K lapok) szerkezete: négy új mezővel egészült ki az összesítő jelentés, amelyek az adómértékek (5%, 18%, 27%) szerin
Hogy lehetett ilyen rossz üzletet kötni?
Az Európai Unió a kettesért ment vizsgázni, és ennyit is sikerült elérnie. Megszületett ugyanis az USA és az Unió közti kereskedelmi megállapodás, de nincs benne... The post Hogy lehetett ilye
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.