Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Oroszország egyre intenzívebben használja Szu-57 Felon lopakodó vadászbombázóit az Ukrajna elleni hadműveletekben. Tetézi mindezt, hogy ezzel párhuzamosan új taktikákat és fegyverrendszereket tesztelve a harci körülmények között- jelentette a Defence Blog. Donald Trump amerikai elnök a jövő héten személyesen kíván találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd ezt követően egy háromoldalú megbeszélést tervez, amelyen az orosz államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne - közölték az ügyet ismerő bennfentes források a New York Times-szal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb ukrán dróntámadásra vonatkozó jelentését. Ezek szerint az éjszaka folyamán összesen 82 fegyvert semmisítettek meg. A jelentések szerint a legtöbb támadás az Azovi-tengert és a Krímet érte, de több oroszországi megye fölött is észlelték a drónokat.

(Ria Novosztyi)

Sandrigolovo bevételéért zajlanak a harcok

Az orosz Andrej Marocsko katonai szakértő jelentése szerint Donyeck megye északi részén Sandrigolovo település bevételéért zajlanak a harcok. A falu bevételével közelebb kerülnének Liman elszigeteléséhez észak felől.

(Taszsz)

Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak

Az Euromaidan Press legfrissebb jelentése a frontvonalról arról árulkodik, hogy reálisan számolnak Ukrajnában Pokrovszk feladásával.

Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Előzetesben marad az orosz nemzeti gárda volt vezetője

A bíróság elutasította Viktor Strigunov vezérezredes, a Szövetségi Nemzeti Gárda Csapatok volt első igazgatóhelyettesének fellebbezését, aki így előzetes letartóztatásban marad. A volt magas rangú katonatisztet három rendbeli vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A férfit még 2024 novemberében tartóztatták le.

(Gazeta)

Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai

Egy amerikai katona minősített információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams harckocsi egyik alkatrészéről és egy másik harci járműről - írta a RBC Ukraine az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye alapján.

Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?

A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?

Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Mindjárt lejár a végső ultimátum, Oroszország elleni támadásról pletykálnak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

