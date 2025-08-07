Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút

A műsorban Rubio kifejtette, hogy a háború befejezéséhez előbb-utóbb tűzszünetre lesz szükség, mivel nehéz a végső békemegállapodás részleteiről tárgyalni, miközben a felek harcolnak egymással. Hangsúlyozta, hogy elegendő előrelépést kell elérni a háború befejezésének paramétereiben, ami lehetővé tenné egy ideiglenes tűzszüneti szakasz bevezetését.
Ezt az időt használnák fel a háború lezárásának véglegesítésére. De úgy gondolom, hogy még hosszú út áll előttünk annak megértésében, hogyan vezetjük le a háborút
- tette hozzá a külügyminiszter.
Rubio hangsúlyozta, hogy a területi kérdések kulcsfontosságú elemei lesznek a háború bármilyen rendezésének. Emlékeztetett, hogy Oroszország 2014-ben elfoglalta a Krímet és több más területet, ahol előrelépést ért el. Ugyanakkor bármilyen megállapodás után mindkét féltől engedményekre lesz szükség.
„Amikor megállapodást kötünk, engedményekre lesz szükség, engedményekre az oroszok részéről, és természetesen az ukránok részéről is. Amikor háború van és emberek haltak meg, például az ukrán oldalon, hatalmas árat fizettek ebben a háborúban. Ugyanez vonatkozik az oroszokra is. De az ukránok nagyon nagy árat fizettek ebben a háborúban. Ezek az engedmények nem könnyűek, el kell adni őket az országod közvéleményének” - zárta gondolatait Rubio.
Augusztus 6-án Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Moszkvába érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz vezetéssel, beleértve Vlagyimir Putyinnal való találkozóját is. A fő téma az ukrajnai háború volt. Később arról számoltak be, hogy mind Trump amerikai elnök, mind Putyin nyitottak a találkozóra. Trump készen áll erre akár a jövő héten is, feltéve, hogy ez a háború befejezéséhez vezethet. A találkozó helyszínét még nem határozták meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot
Izgalmas napok következhetnek.
Donald Trump 100%-os vámmal sokkolna
Bemondott egy nagy számot az amerikai elnök.
Jön az elmúlt hónapok egyik legfontosabb adata – Begyújtják a rakétát a forint alatt?
Péntek reggel indulhat a tűzijáték.
Erre nincsenek szavak: tízszeresére ugrott a lakáshitel-kereslet az Otthon Start miatt!
Majdnem 900%-os növekedést mért a Bankmonitor.
Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Akár fel is adhatják Pokrovszkot a védők.
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
Nagy utat tett meg a volt orosz elnök, de Putyinhoz való lojalitása mit sem változott.
Félelmetes felvételek érkeztek a pályaudvarról: a szakértők szerint rendkívül súlyos a helyzet
Szerintük a pályaudvart haladéktalanul le kell zárni.
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Áfabevallás 2025: új oszlopok az áfabevallásban
2025. július 30-tól módosult a 2565-ös áfabevallás (2565M-02, 2565M-02-K lapok) szerkezete: négy új mezővel egészült ki az összesítő jelentés, amelyek az adómértékek (5%, 18%, 27%) szerin
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! 3%-os hitel: újabb ingatlanpiaci áremelkedés jön? Bevezetés Újabb, kedvezményes 3%-os hitel jelent meg a lakáspiacon, amely komoly hatással lehet az i
Lehet hinni abban, hogy nem lesz háború, de a hit nem stratégia
A NATO megszavazta, hogy a tagállamok a GDP-jük legalább 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítják, cserébe Donald Trump megerősítette az USA elkötelezettségét a NATO mellett. Az... The pos
Hogy lehetett ilyen rossz üzletet kötni?
Az Európai Unió a kettesért ment vizsgázni, és ennyit is sikerült elérnie. Megszületett ugyanis az USA és az Unió közti kereskedelmi megállapodás, de nincs benne... The post Hogy lehetett ilye
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.
Hihetetlen, de igaz: a teljes törlesztőrészletedet kifizethetik helyetted
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.