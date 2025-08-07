Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút

A műsorban Rubio kifejtette, hogy a háború befejezéséhez előbb-utóbb tűzszünetre lesz szükség, mivel nehéz a végső békemegállapodás részleteiről tárgyalni, miközben a felek harcolnak egymással. Hangsúlyozta, hogy elegendő előrelépést kell elérni a háború befejezésének paramétereiben, ami lehetővé tenné egy ideiglenes tűzszüneti szakasz bevezetését.

Ezt az időt használnák fel a háború lezárásának véglegesítésére. De úgy gondolom, hogy még hosszú út áll előttünk annak megértésében, hogyan vezetjük le a háborút

- tette hozzá a külügyminiszter.

Rubio hangsúlyozta, hogy a területi kérdések kulcsfontosságú elemei lesznek a háború bármilyen rendezésének. Emlékeztetett, hogy Oroszország 2014-ben elfoglalta a Krímet és több más területet, ahol előrelépést ért el. Ugyanakkor bármilyen megállapodás után mindkét féltől engedményekre lesz szükség.

„Amikor megállapodást kötünk, engedményekre lesz szükség, engedményekre az oroszok részéről, és természetesen az ukránok részéről is. Amikor háború van és emberek haltak meg, például az ukrán oldalon, hatalmas árat fizettek ebben a háborúban. Ugyanez vonatkozik az oroszokra is. De az ukránok nagyon nagy árat fizettek ebben a háborúban. Ezek az engedmények nem könnyűek, el kell adni őket az országod közvéleményének” - zárta gondolatait Rubio.

Augusztus 6-án Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Moszkvába érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz vezetéssel, beleértve Vlagyimir Putyinnal való találkozóját is. A fő téma az ukrajnai háború volt. Később arról számoltak be, hogy mind Trump amerikai elnök, mind Putyin nyitottak a találkozóra. Trump készen áll erre akár a jövő héten is, feltéve, hogy ez a háború befejezéséhez vezethet. A találkozó helyszínét még nem határozták meg.

