Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok

A katonai hírszerzés Prymary (Fantom) különleges egységének harci drónjai sikeresen csapást mértek egy orosz 02510 BK-16 típusú partraszálló hajóra, emellett a támadások során megsemmisültek a Nebo-SZVU, Podlet K-1 és 96L6E radarrendszerek is.
Az ideiglenesen megszállt Krím demilitarizálása folytatódik
– írta az ukrán katonai hírszerzés, amely egy videót is megosztott a találatokról.
A hírszerzés tájékoztatása szerint az orosz csapatok a félszigeten lévő légvédelmi eszközök korábbi megsemmisítése után kupolaszerű építményekben kezdték el elrejteni katonai létesítményeiket. Az ukrán hírszerzés különleges erői azonban egy ilyen kupolát is eltaláltak az Aj-Petri hegyen, ahol az oroszok a 3. Rádiótechnikai Ezred légvédelmi bázisát helyezték el.
