  • Megjelenítés
Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok
Globál

Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés drónjai több orosz katonai célpontot semmisítettek meg a megszállt Krím félszigeten, köztük radarállomásokat, egy partraszálló hajót és egy légvédelmi bázist – írja az Ukrajinszka Pravda.

A katonai hírszerzés Prymary (Fantom) különleges egységének harci drónjai sikeresen csapást mértek egy orosz 02510 BK-16 típusú partraszálló hajóra, emellett a támadások során megsemmisültek a Nebo-SZVU, Podlet K-1 és 96L6E radarrendszerek is.

Az ideiglenesen megszállt Krím demilitarizálása folytatódik

– írta az ukrán katonai hírszerzés, amely egy videót is megosztott a találatokról.

A hírszerzés tájékoztatása szerint az orosz csapatok a félszigeten lévő légvédelmi eszközök korábbi megsemmisítése után kupolaszerű építményekben kezdték el elrejteni katonai létesítményeiket. Az ukrán hírszerzés különleges erői azonban egy ilyen kupolát is eltaláltak az Aj-Petri hegyen, ahol az oroszok a 3. Rádiótechnikai Ezred légvédelmi bázisát helyezték el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
izrael idf izraeli hadsereg katonák haderő
Globál
Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát
Pénzcentrum
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility