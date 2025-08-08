50 millió dollárt fizet Donald Trump annak, aki segít elfogni a drogkereskedelemmel vádolt elnököt

A 25 millió dolláros jutalom megduplázásáról szóló döntést Pam Bondi igazságügyi miniszter jelentette be, aki szerint Maduro olyan csoportokkal működik együtt, mint a Tren de Aragua venezuelai bűnbanda és a mexikói Sinaloa kartell. Mint mondta, az amerikai droghatóság
30 tonna kokaint foglalt le, amely Maduróhoz és társaihoz köthető, ebből közel 7 tonna közvetlenül Maduróhoz.
Yván Gil venezuelai külügyminiszter "szánalmasnak" nevezte az új díjkitűzést, és "politikai propagandának" minősítette. Szerinte Bondi csak el akarja terelni a figyelmet a Jeffrey Epstein-ügy kezelése körüli botrányról.
Maduro korábban elutasította washington vádjait.
Trump első elnöki ciklusa alatt az amerikai kormányzat már vádat emelt Maduro és más magas rangú venezuelai tisztviselők ellen, többek közt narko-terrorizmus, korrupció és kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomravezetői díjat a Biden-adminisztráció emelte az eredeti 15 millióról 25 millió dollárra.
A venezuelai elnököt, aki 2013-ban vette át a hatalmat Hugo Cháveztől, emellett ellenzéki csoportok erőszakos elnyomásával is gyanúsítja a nemzetközi közösség. Az ellenzék nyilvánosságra hozott szavazatszámlálási adatai szerint Maduro elveszítette a 2024-ben rendezett elnökválasztást, a kormányzat által ellenőrzött választási bizottság azonban Maduro győzelmét mondta ki, aki idén januárban meg is kezdte harmadik ciklusát.
Most nyáron Hugo Carvajalt, a venezuelai katonai hírszerzés korábbi vezetőjét több drogkereskedelemmel összefüggő vádban bűnösnek találták, miután letartóztatták Madridban és bíróság elé állították az Egyesült Államokban.
Az El Pollo (A Csirke) néven emlegetett Carvajalt rettegett kémfőnökként ismerték a latin-amerikai országban, de elmenekült onnan, miután az ellenzéki jelölt támogatására szólította fel a hadsereget 2019-ben.
Eleinte tagadta a vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami tovább táplálta az arról szóló találgatásokat, hogy alkut köthetett az amerikai hatóságokkal, és az enyhébb büntetésért cserébe Maduróra nézve terhelő információkat adhatott át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
