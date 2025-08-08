  • Megjelenítés
50 millió dollárt fizet Donald Trump annak, aki segít elfogni a drogkereskedelemmel vádolt elnököt
Globál

50 millió dollárt fizet Donald Trump annak, aki segít elfogni a drogkereskedelemmel vádolt elnököt

Portfolio
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro ellen kitűzött nyomravezetői díjat, a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedőjének nevezve a venezuelai elnököt - számolt be a BBC.

A 25 millió dolláros jutalom megduplázásáról szóló döntést Pam Bondi igazságügyi miniszter jelentette be, aki szerint Maduro olyan csoportokkal működik együtt, mint a Tren de Aragua venezuelai bűnbanda és a mexikói Sinaloa kartell. Mint mondta, az amerikai droghatóság

30 tonna kokaint foglalt le, amely Maduróhoz és társaihoz köthető, ebből közel 7 tonna közvetlenül Maduróhoz.

Yván Gil venezuelai külügyminiszter "szánalmasnak" nevezte az új díjkitűzést, és "politikai propagandának" minősítette. Szerinte Bondi csak el akarja terelni a figyelmet a Jeffrey Epstein-ügy kezelése körüli botrányról.

Maduro korábban elutasította washington vádjait.

Trump első elnöki ciklusa alatt az amerikai kormányzat már vádat emelt Maduro és más magas rangú venezuelai tisztviselők ellen, többek közt narko-terrorizmus, korrupció és kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomravezetői díjat a Biden-adminisztráció emelte az eredeti 15 millióról 25 millió dollárra.

A venezuelai elnököt, aki 2013-ban vette át a hatalmat Hugo Cháveztől, emellett ellenzéki csoportok erőszakos elnyomásával is gyanúsítja a nemzetközi közösség. Az ellenzék nyilvánosságra hozott szavazatszámlálási adatai szerint Maduro elveszítette a 2024-ben rendezett elnökválasztást, a kormányzat által ellenőrzött választási bizottság azonban Maduro győzelmét mondta ki, aki idén januárban meg is kezdte harmadik ciklusát.

Most nyáron Hugo Carvajalt, a venezuelai katonai hírszerzés korábbi vezetőjét több drogkereskedelemmel összefüggő vádban bűnösnek találták, miután letartóztatták Madridban és bíróság elé állították az Egyesült Államokban.

Az El Pollo (A Csirke) néven emlegetett Carvajalt rettegett kémfőnökként ismerték a latin-amerikai országban, de elmenekült onnan, miután az ellenzéki jelölt támogatására szólította fel a hadsereget 2019-ben.

Eleinte tagadta a vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami tovább táplálta az arról szóló találgatásokat, hogy alkut köthetett az amerikai hatóságokkal, és az enyhébb büntetésért cserébe Maduróra nézve terhelő információkat adhatott át.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat: Amerika újra engedélyezi az olajkitermelést a szankciós listán lévő dél-amerikai országban

Nagyszabású fogolycserét hajtott végre három amerikai ország

Döntött Trump: csapást mér a világ egyik legnagyobb olajkitermelőjére

Bejelentette Donald Trump embere: több százezer embert küldenek vissza oda, ahonnan jött

Invázióval fenyegeti az Egyesült Államokat a dél-amerikai diktátor – Egyenesen Donald Trumptól kértek segítséget

Az EP szerint az ellenzék győzött Venezuelában

Elmenekült hazájából az ellenzéki elnökjelölt, Spanyolországban kért menedéket

Bejelentette a választási csalással vádolt államfő: idén október 1-jén tartják a karácsonyt

Nem csitulnak a kedélyek az olajnagyhatalomban - Újabb tömegtüntetések indultak a választások miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
london koronavirus
Globál
"Megdöbbentő képmutatás" – Lemondott az európai nagyhatalom kínos ügybe keveredett politikusa
Pénzcentrum
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility