Bloomberg: így rajzolná át Ukrajna térképét Putyin és Trump

A Bloomberg forrásai alapján arról ír, hogy Washington és Moszkva olyan megállapodást tervez az ukrajnai háború megoldására, amely bizonyos ukrán területeket orosz fennhatóság alá helyezne.

A név nélkül nyilatkozó források szerint a területekről szóló megállapodást tervez az Egyesült Államok és Oroszország Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő hétre tervezett találkozója előtt. A források szerint azonban a tervek és feltételek még változhatnak.

Washington azon dolgozik, hogy Ukrajnával és Európával is elfogadtassa a megegyezést, azonban utóbbiak egyáltalán nem biztos, hogy belemennek ebbe.

Putyin követelése az, hogy Ukrajna mondjon le a 2014-ben megszállt Krím félszigetről, illetve a teljes Donbaszról, vagyis Luhanszk és Donyeck megyéről.

Miközben Luhanszk szinte teljesen orosz kézen van, Donyeckben dúlnak most a leghevesebb harcok, és még több nagyobb város – így Szlovjanszk és Kramatorszk – ukrán ellenőrzés alatt áll. Az orosz követelés szerint azonban az ukrán erőknek Donyeck megye teljes területéről ki kellene vonulniuk.

Putyin számára egy ilyen megegyezés nagy győzelemmel érne fel, hiszen katonailag egyelőre képtelennek látszik elfoglalni teljes Donyeck megyét.

A források szerint Oroszország cserébe leállítaná a hadműveleteket Herszon és Zaporizzsja megyében.

Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja az a négy megye, amelyeket 2022 őszén Oroszország egyoldalúan annektált. Herszon és Zaporizzsja megyének a székhelye sincs még orosz kézen.

A megállapodás lényegében a háború befagyasztását célozza meg, hogy aztán megteremtsék a feltételeket egy tűzszünetnek, majd egy tartós békének.

Ukrajna ugyanakkor az alkotmánya értelmében nem mondhat le területeiről, és az ukrán vezetés többször leszögezte, hogy hivatalosan soha nem fogják elfogadni országuk megcsonkítását.

