Hamarosan találkozhat Trump és Putyin, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön
Hamarosan találkozhat Trump és Putyin, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Jurij Uszakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott a várható találkozóról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ. Hozzátette, hogy elkezdték a szervezési munkákat az Egyesült Államok diplomatáival, valamint a helyszínről is döntöttek. Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en. Szerinte az orosz csapatok hónapokon belül stratégiai áttörést érhetnek el. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Pénteki hírfolyamunk

Pénteki hírfolyamunk ide kattintva olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Európának üzent Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan kijelentette, hogy Európa hangja "hallható lesz" az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon - írta meg a Sky News.

Európának üzent Zelenszkij
Élesedett Trump fegyvere, hatalmas pofont kapott az egész világ

Donald Trump új vámintézkedései évtizedek óta nem látott kereskedelmi feszültséget gerjesztenek: az amerikai elnök 10–50%-os vámokat vetett ki több tucat országból érkező importtermékekre, amelynek következtében az Egyesült Államok vámszintje százéves csúcsra emelkedett. Az amerikai Vám- és Határvédelmi Ügynökség csütörtökön kezdte meg a megemel vámtarifák beszedését. Az érintett országok – köztük India, Brazília és Svájc – tiltakoznak és tárgyalásokkal próbálják elkerülni a súlyos gazdasági következményeket, miközben a világkereskedelem és az ellátási láncok újraformálódása már elindult.

Élesedett Trump fegyvere, hatalmas pofont kapott az egész világ
Itt a csattanós válasz Donald Trump újabb vámjára

Oroszország és India megerősítette stratégiai partnerségét a moszkvai biztonsági tárgyalásokon, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok büntetővámokat vezetett be India ellen az orosz olajvásárlások miatt.

Itt a csattanós válasz Donald Trump újabb vámjára
Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?

Donald Trump újraválasztása után átfogó kereskedelmi offenzívába kezdett: rekordmagas vámokat vetett ki, csökkentette a külkereskedelmi hiányt, és igyekszik bevételekhez juttatni az amerikai költségvetést. A látszat alapján nyerésre áll, de a stratégia jogi, gazdasági és geopolitikai kockázatai továbbra is komoly kérdéseket vetnek fel – az inflációtól az ad-hoc döntéshozatalon át a betarthatatlan nemzetközi ígéretekig.

Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?
Ukrán védelmi miniszter: testkamerát kell viselniük a toborzóknak

Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.

A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

(MTI)

Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok

Az ukrán katonai hírszerzés drónjai több orosz katonai célpontot semmisítettek meg a megszállt Krím félszigeten, köztük radarállomásokat, egy partraszálló hajót és egy légvédelmi bázist – írja az Ukrajinszka Pravda.

Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok
Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény

A német Handelsblatt Franz-Stefan Gady katonai szakértőt kérdezte, aki nemrég tett látogatást az ukrajnai fronton. Gady elmondta, hogy az ukrán katonákra leselkedő legnagyobb veszélyt most már az orosz drónok jelentik.

Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény
Putyin szerint itt találkozhatnának Trumppal

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg a Donald Trumppal való találkozója egyik lehetséges helyszíneként csütörtökön.

Putyin azt mondta, lehetséges, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket.

(TASZSZ)

Megszólalt von der Leyen a Trump-Putyin-találkozóról – azonnal figyelmeztette Washingtont

Ursula von der Leyen is reagált a készülő Trump–Putyin-találkozóra, hangsúlyozva, hogy Európa változatlanul Ukrajna mellett áll. Az Európai Bizottság elnöke szerint a békefolyamat csak akkor lehet legitim, ha Ukrajna érdekei érvényesülnek és az EU is aktív szerepet kap. Brüsszel nem fogad el olyan megállapodást, amely aláássa a nemzetközi jogot vagy az európai biztonságot.

Megszólalt von der Leyen a Trump-Putyin-találkozóról – azonnal figyelmeztette Washingtont
Kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött békejavaslatai: ha ezt nem fogadja el Oroszország, akkor semmit

Az Onet lengyel portálhoz eljutottak azok az állítólagos javaslatok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök terjesztett elő Oroszországnak az ukrajnai béke érdekében.

Kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött békejavaslatai: ha ezt nem fogadja el Oroszország, akkor semmit
Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot

Tovább romlik Oroszország és Azerbajdzsán viszonya. Az utóbbi napokban a két ország médiájában indult el kisebb „háború”, melynek középpontjába földrajzi nevek különböző elnevezései kerültek, de egy örmény származású orosz festő szobrának azerbajdzsáni ledöntése is feszültséget váltott ki Moszkva és Baku között.

Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot
Zelenszkij: Európát nem szabad kihagyni a tárgyalásokból

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral történt telefonbeszélgetését követően azt mondta, Európát nem szabad kihagyni az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokból, Ukrajna ugyanis Európa része.

Donald Trump amerikai elnök korábban arról tájékoztatta Zelenszkijt és más európai vezetőket, hogy személyesen tervez tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú találkozóba az ukrán államfőt is bevonják. Az azonban nem került szóba, hogy az Európai Unió is képviseltetné-e magát ezeken a tárgyalásokon.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint a testület elnökével, Ursula von der Leyennel nem beszélt Trump, de európai vezetők tájékoztatták őt az elhangzottakról.

(Politico)

Lecsapott a Krímre az ukrán hírszerzés

Az ukrán katonai hírszerzés szerint a megszállt Krím félszigeten végrehajtott dróncsapásban több nagy értékű orosz eszközt is eltaláltak.

A célpontok között volt egy partraszálló hajó, valamint három radarrendszer, amelyek különböző mértékű sérüléseket szenvedtek.

(The Kyiv Independent)

Ukrajnában nem igazán támogatják Putyin béketerveit

Felmérést készített a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) arról, hogy az országban mekkora az elfogadottság Vlagyimir Putyin orosz elnök béketerveinek. A válaszadások szerint az ukránok 76%-a kategorikusan elutasítja az orosz feltételekkel kötött „béketerv” ötletét, mivel az agresszor állam. Ugyanakkor 17% egyetérthet Oroszország követeléseivel. Nőtt viszont az amerikai elképzelés mögötti társadalmi támogatás: 39%-a elfogadná az Egyesült Államok által javasolt feltételes tervet (májusban ez 29% volt), és már csak 42% utasítja el kategorikusan (májusban 62%).

(Ukrajinszka Pravda)

Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok

Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en.

Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok
Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról

Jurij Uszakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott a várható találkozóról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja az orosz Taszsz.

Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról
Ukrán drónjelentés

Az ukrán védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta a legfrissebb napi jelentését az orosz dróntámadásokról. A közlemény szerint összesen 112 darab Sahed-típusú drónnal támadtak ukrajnai célpontokra, ezekből mintegy 89-et sikeresen lelőttek, vagy az elektronikus jelzavaró berendezkedések segítségével a földre kényszerítették. A fennmaradó 23 drón 11 különböző helyszínen csapódott be.

(Ukrajinszka Pravda)

Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának

Ukrajna háborús körülmények között is képes volt fenntartani és átalakítani energiarendszerét, miközben célzott támadások érték az infrastruktúrát – véli Maxim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója. A vezető szerint a jövő a decentralizált, megújuló energiára épül, amely kevésbé sebezhető, és stratégiai esélyt ad Ukrajnának, hogy Európa zöldenergia-bázisává váljon. A DTEK több frontvonal közeli beruházást is folytat, miközben szoros partnerséget épít többek között francia cégekkel.

Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának
Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét

Tom Cooper repülési szakértő szerint Oroszország még hét darab aktív Berijev A-50U-val, ezek a légtér megfigyelésére szolgálnak és kulcsfontosságúak a modern háborúhoz. Az elmúlt három és fél évben viszont az ukránok alaposan megtépázták a flottát – írja az Euromaidan Press.

Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét
Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

Ismét kitört egy vulkán az orosz Kamcsatka-félszigeten, ami miatt a legmagasabb szintű repülési figyelmeztetést adták ki a térségben - derül ki a X-en közzétett posztból.

Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek
Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a területi kérdések kulcsfontosságúak lesznek az ukrajnai háború lezárásában, nyilatkozta a Fox News-nak adott interjújában.

Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút
Dróntámadás érte a krasznodari Afipszkij olajfinomítót

Hatalmas lángokkal ég az oroszországi Afipszkij olajfinomító, amelyet az éjszak érték az ukrán drónok. E már nem az első alkalom, hogy a kulcsfontosságú létesítményt megtámadják, 2023-ban is volt már példa hasonlóra. Az esetről több videó is napvilágot látott, amely hatalmas lángokat mutat:

CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot

A CNN elemzése arra a következtetésre jutott, hogy Donald Trump amerikai elnök könnyen belesétálhat Vlagyimir Putyin orosz elnök csapdájába a személyes találkozó lehetőségével.

CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot
Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb ukrán dróntámadásra vonatkozó jelentését. Ezek szerint az éjszaka folyamán összesen 82 fegyvert semmisítettek meg. A jelentések szerint a legtöbb támadás az Azovi-tengert és a Krímet érte, de több oroszországi megye fölött is észlelték a drónokat.

(Ria Novosztyi)

Sandrigolovo bevételéért zajlanak a harcok

Az orosz Andrej Marocsko katonai szakértő jelentése szerint Donyeck megye északi részén Sandrigolovo település bevételéért zajlanak a harcok. A falu bevételével közelebb kerülnének Liman elszigeteléséhez észak felől.

(Taszsz)

Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak

Az Euromaidan Press legfrissebb jelentése a frontvonalról arról árulkodik, hogy reálisan számolnak Ukrajnában Pokrovszk feladásával.

Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Előzetesben marad az orosz nemzeti gárda volt vezetője

A bíróság elutasította Viktor Strigunov vezérezredes, a Szövetségi Nemzeti Gárda Csapatok volt első igazgatóhelyettesének fellebbezését, aki így előzetes letartóztatásban marad. A volt magas rangú katonatisztet három rendbeli vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A férfit még 2024 novemberében tartóztatták le.

(Gazeta)

Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai

Egy amerikai katona minősített információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams harckocsi egyik alkatrészéről és egy másik harci járműről - írta a RBC Ukraine az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye alapján.

Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?

A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?

Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Mindjárt lejár a végső ultimátum, Oroszország elleni támadásról pletykálnak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

