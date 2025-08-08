Hamarosan találkozhat Trump és Putyin, stratégiai áttörés előtt az oroszok Ukrajnában – Háborús híreink csütörtökön

Pénteki hírfolyamunk
Európának üzent Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan kijelentette, hogy Európa hangja "hallható lesz" az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon - írta meg a Sky News.
Élesedett Trump fegyvere, hatalmas pofont kapott az egész világ
Donald Trump új vámintézkedései évtizedek óta nem látott kereskedelmi feszültséget gerjesztenek: az amerikai elnök 10–50%-os vámokat vetett ki több tucat országból érkező importtermékekre, amelynek következtében az Egyesült Államok vámszintje százéves csúcsra emelkedett. Az amerikai Vám- és Határvédelmi Ügynökség csütörtökön kezdte meg a megemel vámtarifák beszedését. Az érintett országok – köztük India, Brazília és Svájc – tiltakoznak és tárgyalásokkal próbálják elkerülni a súlyos gazdasági következményeket, miközben a világkereskedelem és az ellátási láncok újraformálódása már elindult.
Itt a csattanós válasz Donald Trump újabb vámjára
Oroszország és India megerősítette stratégiai partnerségét a moszkvai biztonsági tárgyalásokon, egy nappal azután, hogy az Egyesült Államok büntetővámokat vezetett be India ellen az orosz olajvásárlások miatt.
Ez a történelmi fordulópont, ki nyeri meg a vámháborút?
Donald Trump újraválasztása után átfogó kereskedelmi offenzívába kezdett: rekordmagas vámokat vetett ki, csökkentette a külkereskedelmi hiányt, és igyekszik bevételekhez juttatni az amerikai költségvetést. A látszat alapján nyerésre áll, de a stratégia jogi, gazdasági és geopolitikai kockázatai továbbra is komoly kérdéseket vetnek fel – az inflációtól az ad-hoc döntéshozatalon át a betarthatatlan nemzetközi ígéretekig.
Ukrán védelmi miniszter: testkamerát kell viselniük a toborzóknak
Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.
A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.
(MTI)
Videó: elszabadult az ukrán Fantom, egymás után kaptak lángra az orosz célpontok
Az ukrán katonai hírszerzés drónjai több orosz katonai célpontot semmisítettek meg a megszállt Krím félszigeten, köztük radarállomásokat, egy partraszálló hajót és egy légvédelmi bázist – írja az Ukrajinszka Pravda.
Minden bokorból halálos veszély leselkedik az ukrán katonákra – Kulcsfontosságú területen párolgott el az eddigi fölény
A német Handelsblatt Franz-Stefan Gady katonai szakértőt kérdezte, aki nemrég tett látogatást az ukrajnai fronton. Gady elmondta, hogy az ukrán katonákra leselkedő legnagyobb veszélyt most már az orosz drónok jelentik.
Putyin szerint itt találkozhatnának Trumppal
Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg a Donald Trumppal való találkozója egyik lehetséges helyszíneként csütörtökön.
Putyin azt mondta, lehetséges, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket.
(TASZSZ)
Megszólalt von der Leyen a Trump-Putyin-találkozóról – azonnal figyelmeztette Washingtont
Ursula von der Leyen is reagált a készülő Trump–Putyin-találkozóra, hangsúlyozva, hogy Európa változatlanul Ukrajna mellett áll. Az Európai Bizottság elnöke szerint a békefolyamat csak akkor lehet legitim, ha Ukrajna érdekei érvényesülnek és az EU is aktív szerepet kap. Brüsszel nem fogad el olyan megállapodást, amely aláássa a nemzetközi jogot vagy az európai biztonságot.
Kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött békejavaslatai: ha ezt nem fogadja el Oroszország, akkor semmit
Az Onet lengyel portálhoz eljutottak azok az állítólagos javaslatok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök terjesztett elő Oroszországnak az ukrajnai béke érdekében.
Földrajzi nevekkel vívja legújabb csörtéjét Oroszország – Egyetlen újságcikk verte ki a biztosítékot
Tovább romlik Oroszország és Azerbajdzsán viszonya. Az utóbbi napokban a két ország médiájában indult el kisebb „háború”, melynek középpontjába földrajzi nevek különböző elnevezései kerültek, de egy örmény származású orosz festő szobrának azerbajdzsáni ledöntése is feszültséget váltott ki Moszkva és Baku között.
Zelenszkij: Európát nem szabad kihagyni a tárgyalásokból
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral történt telefonbeszélgetését követően azt mondta, Európát nem szabad kihagyni az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokból, Ukrajna ugyanis Európa része.
Donald Trump amerikai elnök korábban arról tájékoztatta Zelenszkijt és más európai vezetőket, hogy személyesen tervez tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd egy háromoldalú találkozóba az ukrán államfőt is bevonják. Az azonban nem került szóba, hogy az Európai Unió is képviseltetné-e magát ezeken a tárgyalásokon.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint a testület elnökével, Ursula von der Leyennel nem beszélt Trump, de európai vezetők tájékoztatták őt az elhangzottakról.
(Politico)
Lecsapott a Krímre az ukrán hírszerzés
Az ukrán katonai hírszerzés szerint a megszállt Krím félszigeten végrehajtott dróncsapásban több nagy értékű orosz eszközt is eltaláltak.
A célpontok között volt egy partraszálló hajó, valamint három radarrendszer, amelyek különböző mértékű sérüléseket szenvedtek.
Ukrajnában nem igazán támogatják Putyin béketerveit
Felmérést készített a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) arról, hogy az országban mekkora az elfogadottság Vlagyimir Putyin orosz elnök béketerveinek. A válaszadások szerint az ukránok 76%-a kategorikusan elutasítja az orosz feltételekkel kötött „béketerv” ötletét, mivel az agresszor állam. Ugyanakkor 17% egyetérthet Oroszország követeléseivel. Nőtt viszont az amerikai elképzelés mögötti társadalmi támogatás: 39%-a elfogadná az Egyesült Államok által javasolt feltételes tervet (májusban ez 29% volt), és már csak 42% utasítja el kategorikusan (májusban 62%).
Kudarcos helyzetben az ukrán hadsereg: fél éven belül jöhet az orosz stratégiai áttörés, veszélybe kerülnek a nagyvárosok
Julian Röpcke, német OSINT-elemző és újságíró osztotta meg elemzését az ukrajnai frontvonalon jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban az X-en.
Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról
Jurij Uszakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott a várható találkozóról Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja az orosz Taszsz.
Ukrán drónjelentés
Az ukrán védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta a legfrissebb napi jelentését az orosz dróntámadásokról. A közlemény szerint összesen 112 darab Sahed-típusú drónnal támadtak ukrajnai célpontokra, ezekből mintegy 89-et sikeresen lelőttek, vagy az elektronikus jelzavaró berendezkedések segítségével a földre kényszerítették. A fennmaradó 23 drón 11 különböző helyszínen csapódott be.
Ukrajna hozhatja meg az energetikai megváltást Európának
Ukrajna háborús körülmények között is képes volt fenntartani és átalakítani energiarendszerét, miközben célzott támadások érték az infrastruktúrát – véli Maxim Timcsenko, a DTEK vezérigazgatója. A vezető szerint a jövő a decentralizált, megújuló energiára épül, amely kevésbé sebezhető, és stratégiai esélyt ad Ukrajnának, hogy Európa zöldenergia-bázisává váljon. A DTEK több frontvonal közeli beruházást is folytat, miközben szoros partnerséget épít többek között francia cégekkel.
Alig maradt néhány a kulcsfontosságú orosz U-50A légtérfigyelő gépekből: ez hozhatja el Ukrajna nagy lehetőségét
Tom Cooper repülési szakértő szerint Oroszország még hét darab aktív Berijev A-50U-val, ezek a légtér megfigyelésére szolgálnak és kulcsfontosságúak a modern háborúhoz. Az elmúlt három és fél évben viszont az ukránok alaposan megtépázták a flottát – írja az Euromaidan Press.
Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek
Ismét kitört egy vulkán az orosz Kamcsatka-félszigeten, ami miatt a legmagasabb szintű repülési figyelmeztetést adták ki a térségben - derül ki a X-en közzétett posztból.
Trump külügyminisztere elárulta, hogyan tervezik leállítani az ukrajnai háborút
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a területi kérdések kulcsfontosságúak lesznek az ukrajnai háború lezárásában, nyilatkozta a Fox News-nak adott interjújában.
Dróntámadás érte a krasznodari Afipszkij olajfinomítót
Hatalmas lángokkal ég az oroszországi Afipszkij olajfinomító, amelyet az éjszak érték az ukrán drónok. E már nem az első alkalom, hogy a kulcsfontosságú létesítményt megtámadják, 2023-ban is volt már példa hasonlóra. Az esetről több videó is napvilágot látott, amely hatalmas lángokat mutat:
Drones "denazified" the Afipsky oil refineryIn Russia’s Krasnodar region, Ukrainian drones targeted the Afipsky oil refinery — one of the largest in the area. According to local sources, a massive fire broke out after the strike. Flames were visible from kilometers away, and… pic.twitter.com/rzipsvhIVT https://t.co/rzipsvhIVT— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025
CNN: könnyen lehet, hogy Putyin éppen most csalja csapdába Trumpot
A CNN elemzése arra a következtetésre jutott, hogy Donald Trump amerikai elnök könnyen belesétálhat Vlagyimir Putyin orosz elnök csapdájába a személyes találkozó lehetőségével.
Orosz drónjelentés
Az orosz védelmi minisztérium közzétette a legfrissebb ukrán dróntámadásra vonatkozó jelentését. Ezek szerint az éjszaka folyamán összesen 82 fegyvert semmisítettek meg. A jelentések szerint a legtöbb támadás az Azovi-tengert és a Krímet érte, de több oroszországi megye fölött is észlelték a drónokat.
Sandrigolovo bevételéért zajlanak a harcok
Az orosz Andrej Marocsko katonai szakértő jelentése szerint Donyeck megye északi részén Sandrigolovo település bevételéért zajlanak a harcok. A falu bevételével közelebb kerülnének Liman elszigeteléséhez észak felől.
(Taszsz)
Oroszország 15 kilométerre a történelmi áttöréstől: ha sikerül, rengeteg veszteséget okozhat az ukránoknak
Az Euromaidan Press legfrissebb jelentése a frontvonalról arról árulkodik, hogy reálisan számolnak Ukrajnában Pokrovszk feladásával.
Előzetesben marad az orosz nemzeti gárda volt vezetője
A bíróság elutasította Viktor Strigunov vezérezredes, a Szövetségi Nemzeti Gárda Csapatok volt első igazgatóhelyettesének fellebbezését, aki így előzetes letartóztatásban marad. A volt magas rangú katonatisztet három rendbeli vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel gyanúsítják. A férfit még 2024 novemberében tartóztatták le.
(Gazeta)
Kibukott: Moszkvában landolhattak az amerikai Abrams M1A2 harckocsi legféltettebb titkai
Egy amerikai katona minősített információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams harckocsi egyik alkatrészéről és egy másik harci járműről - írta a RBC Ukraine az amerikai Igazságügyi Minisztérium közleménye alapján.
Egykor benne látták Oroszország szebbik arcát, ma tengeralattjárókat küldenek ellene – Miért lett Medvegyevből háborús uszító?
A Vlagyimir Putyinon kívüli még egyetlen élő (volt) orosz elnök, Dmitrij Medvegyev az ukrajnai háború kitörése óta lényegében folyamatosan fogalmazza meg a Nyugatot és Ukrajnát fenyegető üzeneteit. Azonban egészen mostanáig kellett várni, hogy nyugati politikus érdemben reagáljon ezekre: Donald Trump amerikai elnök pénteken két atom-tengeralattjárót vezényelt Oroszország partjai közelébe. Hogyan lett Medvegyev Nyugat-barátnak maszkírozott elnökből háborús héja, és mennyire kell komolyan vennünk a fenyegetéseit?
Szupermodern lopakodókkal támadnak az oroszok, hamarosan jöhet a csúcstalálkozó Putyin és Trump között – Háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
