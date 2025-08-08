Hiába hozzák be rohamléptekben a hátrányt az oroszok, az ukránok filléres fegyvere még mindig kegyetlen ellenfél

A fő prioritás az orosz személyi állomány megsemmisítése

- írta Szirszki a pilóta nélküli rendszerek fejlesztéséről szóló havi értekezletet követően.

A főparancsnok kiemelte, hogy a drónok az ukrán katonai műveletek "szerves részévé" váltak, és kulcsfontosságú szerepet játszanak a gyalogsággal és tüzérséggel együtt az orosz erők visszaszorításában.

Szirszki szerint a találatok többségét az FPV (first-person-view) drónok és az éjszakai bombázók érték el, hozzátéve, hogy Ukrajna robotizált földi platformokkal felszerelt egységeket is létrehoz.

"Mind a logisztikai, mind a harci komponenseket fejleszteni fogjuk ezen a területen" - mondta.

A parancsnokok áttekintették a MiddleStrike csapásmérő drón fejlesztésének előrehaladását is, amely 50-120 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, valamint más projekteket, amelyek Ukrajna drónképességeinek megerősítését célozzák.

A drónok kulcsfontosságúak Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójában, mindkét fél nagymértékben támaszkodik a pilóta nélküli rendszerekre megfigyeléshez, tüzérségi célmeghatározáshoz és célzott csapásokhoz.

Kijev fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz területek ellen, hogy megzavarja a logisztikát, megterhelje a légvédelmet, és arra kényszerítse Moszkvát, hogy erőforrásokat vonjon el a frontvonalaktól.

