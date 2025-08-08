  • Megjelenítés
Hiába hozzák be rohamléptekben a hátrányt az oroszok, az ukránok filléres fegyvere még mindig kegyetlen ellenfél
Hiába hozzák be rohamléptekben a hátrányt az oroszok, az ukránok filléres fegyvere még mindig kegyetlen ellenfél

Az ukrán hadsereg júliusban több mint 23 000 orosz célpontot támadott meg drónokkal, és több mint 5000 orosz katonát ölt meg - jelentette be Olekszandr Szirszki főparancsnok augusztus 8-án - tudósított a Kyiv Independent.

A fő prioritás az orosz személyi állomány megsemmisítése

- írta Szirszki a pilóta nélküli rendszerek fejlesztéséről szóló havi értekezletet követően.

A főparancsnok kiemelte, hogy a drónok az ukrán katonai műveletek "szerves részévé" váltak, és kulcsfontosságú szerepet játszanak a gyalogsággal és tüzérséggel együtt az orosz erők visszaszorításában.

Szirszki szerint a találatok többségét az FPV (first-person-view) drónok és az éjszakai bombázók érték el, hozzátéve, hogy Ukrajna robotizált földi platformokkal felszerelt egységeket is létrehoz.

"Mind a logisztikai, mind a harci komponenseket fejleszteni fogjuk ezen a területen" - mondta.

A parancsnokok áttekintették a MiddleStrike csapásmérő drón fejlesztésének előrehaladását is, amely 50-120 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, valamint más projekteket, amelyek Ukrajna drónképességeinek megerősítését célozzák.

A drónok kulcsfontosságúak Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójában, mindkét fél nagymértékben támaszkodik a pilóta nélküli rendszerekre megfigyeléshez, tüzérségi célmeghatározáshoz és célzott csapásokhoz.

Kijev fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz területek ellen, hogy megzavarja a logisztikát, megterhelje a légvédelmet, és arra kényszerítse Moszkvát, hogy erőforrásokat vonjon el a frontvonalaktól.

