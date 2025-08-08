Hol és mikor lehet Putyin és Trump várva várt találkozója? – Csak úgy röpködnek a dátumok és a helyszínek

Csütörtökön tudhattuk meg Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadójától, Jurij Usakovtól, hogy az orosz elnök és amerikai kollégája, Donald Trump hamarosan találkozhat egymással. Az elmúlt órákban több lehetséges időpont és helyszín is felmerült.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban, a világszervezet székhelyén a találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános.

Putyin szintén csütörtökön azt mondta, megfelelő helyszín lenne az orosz-amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek. Az orosz elnök ezt azután jelentette ki, hogy a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.

Pénteken a Sky News azt közölte, hogy Trump az előző nap megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, hogy a Putyinnal való találkozójának helyszíne Róma, azon belül Vatikánváros lehetne. Olaszországgal kapcsolatban azonban komoly probléma, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, a szervezet pedig elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, így az olasz hatóságoknak elvileg le kellene tartóztatniuk az orosz elnököt, amint olasz földre lép.

A TASZSZ orosz hírügynökség cáfolta, hogy Róma lehet a találkozó helyszíne.

A Fox News egy amerikai forrásra hivatkozva arról írt, hogy Róma és az Egyesült Arab Emírségek mellett Svájc és Magyarország is felvetődött a találkozó lehetséges helyszíneként. Svájc nem NATO- és EU-tag, viszont tagja az ICC-nek. Magyarország amiatt jöhetne szóba, hogy nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatályát elfogadó országok közül.

A TASZSZ egy forrása viszont azt mondta, hogy a találkozó biztosan nem Európában lesz.

A Fox News arról is írt, hogy a jövő hét végén rendezhetik meg a találkozót.

A TASZSZ-hoz – nem tudni, miért – ez az értesülés úgy került át, hogy már augusztus 11-én, hétfőn sor kerülhet a találkozóra.

Így egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy a pontos helyszín és időpont is bizonytalan.

Címlapkép forrása: kremlin.ru / Wikimedia Commons