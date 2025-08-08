Hol és mikor lehet Putyin és Trump várva várt találkozója? – Csak úgy röpködnek a dátumok és a helyszínek

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban, a világszervezet székhelyén a találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános.
Putyin szintén csütörtökön azt mondta, megfelelő helyszín lenne az orosz-amerikai csúcstalálkozó számára az Egyesült Arab Emírségek. Az orosz elnök ezt azután jelentette ki, hogy a Kremlben fogadta az öbölbeli monarchiából érkezett hivatali partnerét, Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket.
Pénteken a Sky News azt közölte, hogy Trump az előző nap megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, hogy a Putyinnal való találkozójának helyszíne Róma, azon belül Vatikánváros lehetne. Olaszországgal kapcsolatban azonban komoly probléma, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, a szervezet pedig elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, így az olasz hatóságoknak elvileg le kellene tartóztatniuk az orosz elnököt, amint olasz földre lép.
A TASZSZ orosz hírügynökség cáfolta, hogy Róma lehet a találkozó helyszíne.
A Fox News egy amerikai forrásra hivatkozva arról írt, hogy Róma és az Egyesült Arab Emírségek mellett Svájc és Magyarország is felvetődött a találkozó lehetséges helyszíneként. Svájc nem NATO- és EU-tag, viszont tagja az ICC-nek. Magyarország amiatt jöhetne szóba, hogy nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatályát elfogadó országok közül.
A TASZSZ egy forrása viszont azt mondta, hogy a találkozó biztosan nem Európában lesz.
A Fox News arról is írt, hogy a jövő hét végén rendezhetik meg a találkozót.
A TASZSZ-hoz – nem tudni, miért – ez az értesülés úgy került át, hogy már augusztus 11-én, hétfőn sor kerülhet a találkozóra.
Így egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy a pontos helyszín és időpont is bizonytalan.
Címlapkép forrása: kremlin.ru / Wikimedia Commons
