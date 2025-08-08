  • Megjelenítés
Kardzörgetve fenyegette meg Trump Oroszországot, de elég lehet egy kedves mosoly Putyintól, hogy visszatáncoljon
Kardzörgetve fenyegette meg Trump Oroszországot, de elég lehet egy kedves mosoly Putyintól, hogy visszatáncoljon

A mai nap lejár a Trump által Oroszország felé benyújtott ultimátum. A háború nem állt le, de az amerikai-orosz elnöki találkozó reménye mellett már az amerikai kormányzat sem biztos abban, hogy Washington tényleg bevezeti-e az újabb szankciókat - írta a CNN.

Donald Trump elnök pénteken lejáró határidőt szabott Oroszországnak az ukrajnai háború befejezésére, különben súlyos gazdasági szankciókat helyezett kilátásba. A helyzet azonban bizonytalanná vált, miután előkészületek kezdődtek egy esetleges Trump-Putyin találkozóra, miközben kényes kereskedelmi tárgyalások zajlanak Kínával.

Trump a hét elején még új szankciók bevezetését ígérte Oroszország ellen, bár megkérdőjelezte azok hatékonyságát. A Fehér Ház szerdán megerősítette, hogy az elnök továbbra is tervezi "másodlagos szankciók" kivetését azokra az országokra, amelyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak.

Csütörtökre azonban - miután kezdeményezte a Putyinnal való személyes találkozó előkészítését - már kevésbé volt határozott az amerikai elnök.

"Rajta múlik" - mondta Trump Putyinra utalva, amikor arról kérdezték, érvényben marad-e a határidő és életbe lépnek-e az új intézkedések.

Az elnök frusztrált Putyinnal kapcsolatban, akit kétszínűséggel vádol, ugyanakkor békemegállapodásra törekszik, és nyitottnak tűnik a személyes tárgyalásra. Amerikai tisztviselők szerint még semmi sem végleges - sem a találkozó formátuma, sem időpontja vagy helyszíne.

Trump korábban vonakodott új szankciókat bevezetni Moszkvával szemben, attól tartva, hogy ezzel eltávolíthatja Putyint a tárgyalóasztaltól. A héten tett megújított fenyegetése, hogy mind Oroszországra, mind az orosz energia vásárlóira szankciókat vet ki, a legközelebb állt új, valódi intézkedések bevezetéséhez. Szerdán például bejelentette, hogy 25%-os további vámot vet ki Indiára, amely később lép életbe az orosz olaj importja miatti büntetésként.

Az elnök más lehetőségeket is fontolgat, többek között az orosz "árnyékflotta" elöregedett tankerhajóinak célba vételét, amelyeket a meglévő nyugati szankciók kijátszására használnak. A tisztviselők azt is vizsgálták, hogyan lehetne szigorítani a már érvényben lévő oroszországi szankciók végrehajtását.

Egyes európai tisztviselők attól tartanak, hogy a csúcstalálkozó csak Putyin újabb kísérlete a háború elhúzására és az új amerikai szankciók elkerülésére.

Több európai vezető csütörtökön telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az új diplomáciai erőfeszítések megközelítéséről.

