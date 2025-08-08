Kiverte a biztosítékot Netanjahu terve: összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A pénteken közzétett menetrend szerint
az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton összeül, hogy megvitassa a közel-keleti helyzetet,
azt követően, hogy Izrael politikai-biztonsági kabinetje pénteken hajnalban jóváhagyta a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A döntés néhány órával azután született, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette: Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni a teljes övezetet, annak ellenére, hogy a közel két éve tartó háború miatt egyre erősebb kritikák érik mind belföldön, mind külföldön.
Jeruzsálem döntésére reagálva a világ több vezetője is éles kritikával reagált, Németország kancellára Friedrich Merz pedig szakítva az ország korábbi politikájával bejelentette, hogy felfüggeszti a Gázai övezetben használható fegyverek exportját Izraelbe.
Rijád Manszúr, Palesztina állandó ENSZ-megfigyelője pénteken korábban már közölte, hogy több ország is kérni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását Izrael terveivel kapcsolatban.
A menetrend szerint az ülésre szombaton helyi idő szerint 15:00 órakor (közép-európai idő szerint 21:00 órakor) kerül sor.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
