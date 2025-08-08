  • Megjelenítés
Kiverte a biztosítékot Netanjahu terve: összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
Globál

Kiverte a biztosítékot Netanjahu terve: összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Portfolio
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton ülést tart a közel-keleti helyzetről, miután Izrael biztonsági kabinete jóváhagyta Gáza város elfoglalásának tervét. Jeruzsálem több állam vezetője is erősen ellenezte, Németország pedig a hírre leállította az Izraelt célzó fegyverszállításokat is.

A pénteken közzétett menetrend szerint

az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton összeül, hogy megvitassa a közel-keleti helyzetet,

azt követően, hogy Izrael politikai-biztonsági kabinetje pénteken hajnalban jóváhagyta a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A döntés néhány órával azután született, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette: Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni a teljes övezetet, annak ellenére, hogy a közel két éve tartó háború miatt egyre erősebb kritikák érik mind belföldön, mind külföldön.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik

Jeruzsálem döntésére reagálva a világ több vezetője is éles kritikával reagált, Németország kancellára Friedrich Merz pedig szakítva az ország korábbi politikájával bejelentette, hogy felfüggeszti a Gázai övezetben használható fegyverek exportját Izraelbe.

Kapcsolódó cikkünk

Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe

Rijád Manszúr, Palesztina állandó ENSZ-megfigyelője pénteken korábban már közölte, hogy több ország is kérni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását Izrael terveivel kapcsolatban.

A menetrend szerint az ülésre szombaton helyi idő szerint 15:00 órakor (közép-európai idő szerint 21:00 órakor) kerül sor.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Izrael: katonai ellenőrzés alá akarja vonni egész Gázát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
egészségügy-egészség-kutatás-élelmiszer-étkezés-táplálkozás-burgonya-cukorbetegség-étrend
Globál
Lesújtó tanulmány jelent meg: komoly kockázatot hordozhat a túlzásba vitt sültkrumplifogyasztás
Pénzcentrum
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility