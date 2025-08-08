Kritikus tesztet teljesített Kína: ezzel a szerkezettel küldenének emebert a Holdra

A Kínai Emberes Űrhajózási Hivatal (China Manned Space Agency) közlése szerint

a Lanyue nevű holdkomp sikeresen teljesítette az első átfogó leszállási és felszállási tesztet szerdán,

a Hebei tartományban található Huailai megyei teszthelyszínen.

Congratulations! China achieves key milestone in moon exploration with successful landing and takeoff test of lunar lander, a first for the country on an extraterrestrial body. Full HD:https://t.co/oQOtKh2QD2 pic.twitter.com/6IQUiM34wb https://t.co/oQOtKh2QD2 — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) August 7, 2025

A tesztről készült felvételeken látható, amint a jármű beindítja rakétahajtóműveit, miközben a földre ereszkedik. A leszállóegység külső részén egy létraszerű szerkezet is megfigyelhető, amelyet az űrhajósok használhatnak majd a holdfelszínre való kilépéshez.

Ez volt az első alkalom, hogy Kína egy emberes űrhajó "Földön kívüli leszállási és felszállási képességeit" tesztelte. A hivatal áttörésként jellemezte az eseményt az emberes holdkutatási program fejlesztésében.

A Hszinhua hírügynökség szerint a Lanyue két modulból áll – egy leszálló és egy hajtóműves egységből. A szerkezetet úgy tervezték, hogy két űrhajóst szállítson a Hold körüli pálya és a felszín között, valamint bázisként szolgáljon a holdi tevékenységek során.

A Newsweek szerint a Lanyue kialakítása hasonlít az Apollo-programban használt megoldáshoz.

Az Apollo holdkompja is egy felső részből – amely a legénységi kabint és a felszálláshoz szükséges rakétahajtóművet tartalmazta – és egy alsó részből állt, amely a leszállószerkezetet és a leereszkedéshez szükséges hajtóművet foglalta magában.

Az első Kínai űrhajósok holdra juttatását az ázsiai ország 2030-ra tervezi. A Holdra való visszatérés az Egyesült Államok számára is különösen fontos persztízskérdés, különösen, hogy ők az egyetlen állam, amelynek sikerült eddig embert juttatnia a legközelebbi égitest felszínére. Az USA jelenlegi tervei szerint 2027 közepére tűzte ki következő emberes holdmisszióját, bár a program előrehaladása több fronton is nehézségbe ütközött.

Kína emellett egy másik holdprogramon is dolgozik, a Nemzetközi Hold Kutatóállomás létrehozásán, amely egy tudományos kísérleti létesítmény lesz a Hold felszínén és körpályáján. A projekt két fázisának befejezését 2035-re, illetve 2050-re tervezik.

