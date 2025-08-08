Kritikus tesztet teljesített Kína: ezzel a szerkezettel küldenének emebert a Holdra

A Kínai Emberes Űrhajózási Hivatal (China Manned Space Agency) közlése szerint
a Lanyue nevű holdkomp sikeresen teljesítette az első átfogó leszállási és felszállási tesztet szerdán,
a Hebei tartományban található Huailai megyei teszthelyszínen.
Congratulations! China achieves key milestone in moon exploration with successful landing and takeoff test of lunar lander, a first for the country on an extraterrestrial body. Full HD:https://t.co/oQOtKh2QD2 pic.twitter.com/6IQUiM34wb https://t.co/oQOtKh2QD2— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) August 7, 2025
A tesztről készült felvételeken látható, amint a jármű beindítja rakétahajtóműveit, miközben a földre ereszkedik. A leszállóegység külső részén egy létraszerű szerkezet is megfigyelhető, amelyet az űrhajósok használhatnak majd a holdfelszínre való kilépéshez.
Ez volt az első alkalom, hogy Kína egy emberes űrhajó "Földön kívüli leszállási és felszállási képességeit" tesztelte. A hivatal áttörésként jellemezte az eseményt az emberes holdkutatási program fejlesztésében.
A Hszinhua hírügynökség szerint a Lanyue két modulból áll – egy leszálló és egy hajtóműves egységből. A szerkezetet úgy tervezték, hogy két űrhajóst szállítson a Hold körüli pálya és a felszín között, valamint bázisként szolgáljon a holdi tevékenységek során.
A Newsweek szerint a Lanyue kialakítása hasonlít az Apollo-programban használt megoldáshoz.
Az Apollo holdkompja is egy felső részből – amely a legénységi kabint és a felszálláshoz szükséges rakétahajtóművet tartalmazta – és egy alsó részből állt, amely a leszállószerkezetet és a leereszkedéshez szükséges hajtóművet foglalta magában.
Az első Kínai űrhajósok holdra juttatását az ázsiai ország 2030-ra tervezi. A Holdra való visszatérés az Egyesült Államok számára is különösen fontos persztízskérdés, különösen, hogy ők az egyetlen állam, amelynek sikerült eddig embert juttatnia a legközelebbi égitest felszínére. Az USA jelenlegi tervei szerint 2027 közepére tűzte ki következő emberes holdmisszióját, bár a program előrehaladása több fronton is nehézségbe ütközött.
Kína emellett egy másik holdprogramon is dolgozik, a Nemzetközi Hold Kutatóállomás létrehozásán, amely egy tudományos kísérleti létesítmény lesz a Hold felszínén és körpályáján. A projekt két fázisának befejezését 2035-re, illetve 2050-re tervezik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe
Miután bejelentették, hogy megszállják Gázát.
Megszületett a döntés: 3,2 millárd eurós EU-s támogatást kap Ukrajna
Jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa.
A pénzügyi válságba belebukott cégeket vinne tőzsdére a Trump kormányzat: gigantikus privatizáció készül Amerikában
17 éve állnak állami felügyelet alatt.
Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását
A kutatók szerint kulcsfontosságú lehet a jövőbeli gyógymódok szempontjából.
Magyar vezetőkkel erősít a GTC
Rencz Botond és Országh Mihály is bekerül az igazgatóságba.
Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak
Eddig minden bejött neki, de a kockázatok egyre nagyobbak.
Jelentős korlátozások jönnek Budapesten az augusztus 20-ai programok miatt, már ettől a hétvégétől
Számos útvonalat lezárnak a város több pontján.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.