  • Megjelenítés
Kritikus tesztet teljesített Kína: ezzel a szerkezettel küldenének emebert a Holdra
Globál

Kritikus tesztet teljesített Kína: ezzel a szerkezettel küldenének emebert a Holdra

Portfolio
Kína bejelentette, hogy sikeresen tesztelte a Lanyue nevű holdkompját, ami jelentős előrelépést jelent az ország Hold-programjában. A távol-keleti állam űrügynöksége 2030-ra tervezi első emberes holdra szállását - írta meg a Newsweek.

A Kínai Emberes Űrhajózási Hivatal (China Manned Space Agency) közlése szerint

a Lanyue nevű holdkomp sikeresen teljesítette az első átfogó leszállási és felszállási tesztet szerdán,

a Hebei tartományban található Huailai megyei teszthelyszínen.

A tesztről készült felvételeken látható, amint a jármű beindítja rakétahajtóműveit, miközben a földre ereszkedik. A leszállóegység külső részén egy létraszerű szerkezet is megfigyelhető, amelyet az űrhajósok használhatnak majd a holdfelszínre való kilépéshez.

Ez volt az első alkalom, hogy Kína egy emberes űrhajó "Földön kívüli leszállási és felszállási képességeit" tesztelte. A hivatal áttörésként jellemezte az eseményt az emberes holdkutatási program fejlesztésében.

A Hszinhua hírügynökség szerint a Lanyue két modulból áll – egy leszálló és egy hajtóműves egységből. A szerkezetet úgy tervezték, hogy két űrhajóst szállítson a Hold körüli pálya és a felszín között, valamint bázisként szolgáljon a holdi tevékenységek során.

A Newsweek szerint a Lanyue kialakítása hasonlít az Apollo-programban használt megoldáshoz.

Az Apollo holdkompja is egy felső részből – amely a legénységi kabint és a felszálláshoz szükséges rakétahajtóművet tartalmazta – és egy alsó részből állt, amely a leszállószerkezetet és a leereszkedéshez szükséges hajtóművet foglalta magában.

Az első Kínai űrhajósok holdra juttatását az ázsiai ország 2030-ra tervezi. A Holdra való visszatérés az Egyesült Államok számára is különösen fontos persztízskérdés, különösen, hogy ők az egyetlen állam, amelynek sikerült eddig embert juttatnia a legközelebbi égitest felszínére. Az USA jelenlegi tervei szerint 2027 közepére tűzte ki következő emberes holdmisszióját, bár a program előrehaladása több fronton is nehézségbe ütközött.

Kína emellett egy másik holdprogramon is dolgozik, a Nemzetközi Hold Kutatóállomás létrehozásán, amely egy tudományos kísérleti létesítmény lesz a Hold felszínén és körpályáján. A projekt két fázisának befejezését 2035-re, illetve 2050-re tervezik.

Kapcsolódó cikkünk

Trump megsemmisíttetne két kulcsfontosságú NASA műholdat

Szép csendben a legmagasabb szinten valósult meg találkozó az Egyesült Államok és Oroszország között - Fontos együttműködésről döntöttek

Nemzetközi űripari együttműködés indul Kazahsztán és a 4iG között

Gyakorlatilag teljesen lefejezik a NASA-t Trump parancsára

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2037026366
Globál
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility