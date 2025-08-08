Lesújtó tanulmány jelent meg: komoly kockázatot hordozhat a túlzásba vitt sültkrumplifogyasztás

Egy nemzetközi kutatócsoport, melyben a Cambridge-i Egyetem szakértője is részt vett, a burgonyafogyasztás és a 2-es típusú cukorbetegség közötti összefüggéseket vizsgálta. Az eredmények szerint csak a sült krumpli (hasábburgonya) rendszeres fogyasztása jelent kockázatot, a sütőben sült, főtt vagy pürésített burgonya nem.
A kutatók több mint 205 ezer amerikai egészségügyi dolgozó adatait elemezték közel négy évtizeden keresztül. A követési időszak alatt 22 000 cukorbetegséget dokumentáltak.
A magasabb burgonyafogyasztás és a 2-es típusú cukorbetegség megnövekedett kockázata közötti összefüggés elsősorban a sült krumpli fogyasztásából ered
- írták a tanulmány szerzői a British Medical Journal-ben.
A kutatás azt is kimutatta, hogy
ha hetente három adag burgonyát teljes kiőrlésű gabonával helyettesítünk, az 8%-kal csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.
Ugyanakkor a burgonya fehér rizzsel való helyettesítése növelte a kockázatot.
Faye Riley, a Diabetes UK kutatási kommunikációs vezetője szerint, a 2-es típusú cukorbetegség egy összetett egészségügyi állapot, amelynek kialakulását számos tényező befolyásolja, beleértve a genetikát, az életkort és az etnikai hovatartozást. Az étrend csak egy része a képnek, de a tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy részesítsük előnyben a teljes kiőrlésű gabonákat, és csökkentsük a sült vagy erősen feldolgozott ételek fogyasztását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
