Lukasenka: Putyin először az Egyesült Államokkal akar megállapodni, aztán jöhet Ukrajna

A Time amerikai magazinban megjelent egy összeállítás, és ennek részeként Fehéroroszország államfője az orosz politikai gyakorlat és elképzelések hátterével kapcsolatban azt mondta a lapnak,
hogy az Egyesült Államoknak először Oroszországgal kell megállapodnia, majd azt követően bekapcsolnia a folyamatba Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt.
Lukasenka hozzátette: ugyanez a megközelítés érvényes Nyugat-Európa szerepével kapcsolatban.
Elképzelhető, hogy Putyin semmibe veszi őket. Ha ebben a helyzetben meg tudunk állapodni az amerikaiakkal, akkor az európaiaknak nem marad mozgásterük. És Trumpnak igaza van, Európának meg kell hajolnia
- idézte a fehérorosz vezetőt a hetilap.
Lukasenka egyúttal arra intette a tárgyalásra készülő amerikai felet, hogy legyen óvatos.
Ne diktáljanak feltételeket, ne verjék az asztalt! Ne sértsék meg Putyint! Oroszország nem bocsátaná meg az elnökének, ha lenyelne bármilyen sértést. Trumpnak meg kell értenie, hogy ha Putyin sértve érzi magát, akkor elküldheti őt a pokolba. Eddig még nem tett ilyet, de megteheti
- tette hozzá a fehérorosz elnök.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe
Miután bejelentették, hogy megszállják Gázát.
Megszületett a döntés: 3,2 millárd eurós EU-s támogatást kap Ukrajna
Jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa.
A pénzügyi válságba belebukott cégeket vinne tőzsdére a Trump kormányzat: gigantikus privatizáció készül Amerikában
17 éve állnak állami felügyelet alatt.
Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását
A kutatók szerint kulcsfontosságú lehet a jövőbeli gyógymódok szempontjából.
Magyar vezetőkkel erősít a GTC
Rencz Botond és Országh Mihály is bekerül az igazgatóságba.
Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak
Eddig minden bejött neki, de a kockázatok egyre nagyobbak.
Jelentős korlátozások jönnek Budapesten az augusztus 20-ai programok miatt, már ettől a hétvégétől
Számos útvonalat lezárnak a város több pontján.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.