Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök beváltotta fenyegetésének első lépcsőjét, és vámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Új-Delhi és Moszkva válaszul megerősítette a stratégiai együttműködést. A mai nappal lejár az amerikaiak Moszkva felé intézett ultimátuma, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a Moszkvára váró szankciókat egy Putyin-Trump találkozó belengetésével sikerült elodázni. Mindeközben az oroszok továbbra is lassú de biztos előrehaladásokat érnek el Kelet-Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Ennyien érkeztek Ukrajnából csütörtökön

Az ukrán-magyar határszakaszon 7306-an léptek be Magyarországra csütörtökön. Tartózkodási engedélyt 40 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből

Trump ma békemegállapodást írat alá Örményország és Azerbajdzsán között a Fehér Házban, amely jelentős gazdasági folyosót nyit a régióban, és csökkentheti Oroszország és Irán befolyását - írta az Axios.

Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Csütörtöki hírfolyamunk ezen a linken érhető el.

Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu via Getty Images

