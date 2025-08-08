Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök beváltotta fenyegetésének első lépcsőjét, és vámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Új-Delhi és Moszkva válaszul megerősítette a stratégiai együttműködést. A mai nappal lejár az amerikaiak Moszkva felé intézett ultimátuma, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a Moszkvára váró szankciókat egy Putyin-Trump találkozó belengetésével sikerült elodázni. Mindeközben az oroszok továbbra is lassú de biztos előrehaladásokat érnek el Kelet-Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu via Getty Images