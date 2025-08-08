"Megdöbbentő képmutatás" – Lemondott az európai nagyhatalom kínos ügybe keveredett politikusa

Nagy-Britanniában lemondott tisztségéről a hajléktalanügyekért is felelős államtitkár, Rushanara Ali, miután kiderült, hogy jelentősen megemelte az általa tulajdonolt lakás bérleti díját – jelentette be csütörtökön a kormány.

A politikus Keir Starmer miniszterelnöknek írt lemondólevelében úgy fogalmazott:

A legutóbbi információk nyomán szeretném tisztázni, hogy mindig betartottam az összes hatályos jogi kötelezettséget.

Hozzátette: "Ugyanakkor, ha továbbra is betöltöm tisztségemet, az elvonná a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról. Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok tisztségemről".

A politikus azt követően hozta meg döntését, hogy a The i Paper című napilapban megjelent egy cikk, amely szerint Ali felmondta egy ház bérleti szerződését, majd néhány héttel később 700 fontos (320 ezer forintos) bérletidíj-emeléssel dobta újra piacra az ingatlant.

Több, a hajléktalanság ellen küzdő szervezet, valamint ellenzéki képviselők is a lemondását követelték.

A kormányfő köszönetet mondott a politikusnak a lakásügyi minisztériumban végzett "szorgalmas munkájáért", amely szerinte "tartós hatást" fog gyakorolni - derült ki a miniszterelnöki hivatal által közzétett levélből.

A Konzervatív Párt elnöke, Kevin Hollinrake csütörtökön "megdöbbentő képmutatás" miatt követelte az államtitkár lemondását. A Liberális Demokrata Párt szóvivője úgy nyilatkozott:

Rushanara Ali alapvetően félreértette a szerepét. Az ő feladata az volt, hogy megoldja a hajléktalanság problémáját, nem pedig hogy növelje azt.

Tom Darling, a Bérlők Reformkoalíciójának igazgatója úgy nyilatkozott: "Elképesztő, hogy van egy hajléktalanügyi államtitkárunk, aki éppen négy embert lakoltatott ki, hogy több bérleti díjat szedhessen be – ami hamarosan illegális lesz a Bérlők Jogairól szóló törvényjavaslat értelmében, amelyet éppen az ő minisztériuma terjesztett be a parlament elé".

A törvényjavaslat értelmében azok a tulajdonosok, akik kilakoltatják bérlőiket, hogy eladják ingatlanjukat, hat hónapig nem adhatják újra bérbe azt.

A politikus házát, amelyet határozott idejű szerződéssel béreltek, eladásra kínálták, miközben a bérlők ott laktak, és csak azért adták újra bérbe, mert nem sikerült eladni - írta cikkében a The i Paper.

