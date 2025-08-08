"Megdöbbentő képmutatás" – Lemondott az európai nagyhatalom kínos ügybe keveredett politikusa

A politikus Keir Starmer miniszterelnöknek írt lemondólevelében úgy fogalmazott:
A legutóbbi információk nyomán szeretném tisztázni, hogy mindig betartottam az összes hatályos jogi kötelezettséget.
Hozzátette: "Ugyanakkor, ha továbbra is betöltöm tisztségemet, az elvonná a figyelmet a kormány ambiciózus munkájáról. Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok tisztségemről".
A politikus azt követően hozta meg döntését, hogy a The i Paper című napilapban megjelent egy cikk, amely szerint Ali felmondta egy ház bérleti szerződését, majd néhány héttel később 700 fontos (320 ezer forintos) bérletidíj-emeléssel dobta újra piacra az ingatlant.
Több, a hajléktalanság ellen küzdő szervezet, valamint ellenzéki képviselők is a lemondását követelték.
A kormányfő köszönetet mondott a politikusnak a lakásügyi minisztériumban végzett "szorgalmas munkájáért", amely szerinte "tartós hatást" fog gyakorolni - derült ki a miniszterelnöki hivatal által közzétett levélből.
A Konzervatív Párt elnöke, Kevin Hollinrake csütörtökön "megdöbbentő képmutatás" miatt követelte az államtitkár lemondását. A Liberális Demokrata Párt szóvivője úgy nyilatkozott:
Rushanara Ali alapvetően félreértette a szerepét. Az ő feladata az volt, hogy megoldja a hajléktalanság problémáját, nem pedig hogy növelje azt.
Tom Darling, a Bérlők Reformkoalíciójának igazgatója úgy nyilatkozott: "Elképesztő, hogy van egy hajléktalanügyi államtitkárunk, aki éppen négy embert lakoltatott ki, hogy több bérleti díjat szedhessen be – ami hamarosan illegális lesz a Bérlők Jogairól szóló törvényjavaslat értelmében, amelyet éppen az ő minisztériuma terjesztett be a parlament elé".
A törvényjavaslat értelmében azok a tulajdonosok, akik kilakoltatják bérlőiket, hogy eladják ingatlanjukat, hat hónapig nem adhatják újra bérbe azt.
A politikus házát, amelyet határozott idejű szerződéssel béreltek, eladásra kínálták, miközben a bérlők ott laktak, és csak azért adták újra bérbe, mert nem sikerült eladni - írta cikkében a The i Paper.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Háborús szimuláció mutatja, mekkora feladat hárulna egy apró államra, ha Kína megtámadná Tajvant
Hivatalosan semmi közük a szigethez, de a gyakorlat régóta mást mutat.
Ma megmozdul végre a forint?
Hazai gazdasági adatok mozgathatják az árfolyamot.
Egyetlen mozdulattal csavarja ki Trump a kulcsfontosságú régiót Moszkva kezéből
Saját határán vesztette el a befolyást Oroszország.
Elkezdődött a Zelenszkij utáni korszak – Mit akar Trump Putyintól és Kínától?
Gyarmati István cikke.
Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik
Egyre nagyobb a feszültség a kormány és a hadsereg között.
Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött
Izgalmas lépések készülnek.
Közzétette gyorsjelentését a Mol - Itt vannak a legfontosabb számok
Mutatjuk, hogyan teljesített az olajcég.
Ennél Fed-kritikusabb jelöltet nem is választhatott volna Trump
Stephen Mirant, a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének vezetőjét.
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.