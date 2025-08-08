Megkezdődött a gigaprojekt: orosz közreműködéssel épül meg Kazahsztán első atomerőműve

Kazahsztán pénteken megkezdte történetének első atomerőmű-építését a dél-kazahsztáni Ulken térségében, az orosz Roszatom közreműködésével. A világ legnagyobb urántermelőjeként az ország így kívánja csökkenteni szénfüggőségét, stabilizálni áramellátását és egyensúlyozni Oroszország, valamint Kína között.

Pénteken ünnepélyes keretek között megkezdődött Kazahsztán első atomerőművének építése Ulken településnél, a Balkas-tó közelében - közölte az MTI. A kazah atomenergia-ügynökség és az orosz Roszatom közös közleménye szerint

az első fázisban a pontos telephely kiválasztása és a talajminták vételezése zajlik majd.

A két 3+ generációs VVER-1200 típusú reaktor megépítése orosz exporthitel-konstrukcióval valósulhat meg.

Ahogy azt korábban megírtuk, a beruházás a 2024 októberében tartott, a nukleáris energia használatát támogató népszavazás eredményére épül, amelyen a szavazók mintegy 70%-a támogatta az atomerőmű-építést – éles fordulat ez egy olyan országban, ahol a szovjet kori 450 kísérleti atomrobbantás máig érzékeny társadalmi emlék. A Roszatom részvételét idén júniusban jelentették be, időzítve Hszi Csin-ping kínai elnök hivatalos látogatásához.

A kazah kormány további két atomerőmű építését is tervezi a China National Nuclear Corporation bevonásával, a részletekről az év végéig ígérnek tájékoztatást. A projektek illeszkednek Kína „Egy övezet, egy út” stratégiájához, miközben lehetőséget adnak Kazahsztánnak az energetikai partnerek diverzifikálására. Dél-Korea és Franciaország szintén versenyben volt a megbízásért, de végül az orosz és kínai ajánlatok kerültek előtérbe.

Jelenleg Kazahsztán energiatermelése nagyrészt szénre és vízenergiára épül, de a gyorsan növekvő belső fogyasztás miatt egyre sürgetőbb a stabilabb, kiszámíthatóbb források bevonása. A világ legnagyobb uránkitermelő országa így saját nyersanyagából biztosíthatja az atomerőművek üzemanyag-ellátását, miközben az Európai Unió egyik legfontosabb uránbeszállítójaként is pozícióját erősíti.

