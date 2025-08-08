  • Megjelenítés
Megkezdődött a gigaprojekt: orosz közreműködéssel épül meg Kazahsztán első atomerőműve
Globál

Megkezdődött a gigaprojekt: orosz közreműködéssel épül meg Kazahsztán első atomerőműve

MTI
|
Portfolio
Kazahsztán pénteken megkezdte történetének első atomerőmű-építését a dél-kazahsztáni Ulken térségében, az orosz Roszatom közreműködésével. A világ legnagyobb urántermelőjeként az ország így kívánja csökkenteni szénfüggőségét, stabilizálni áramellátását és egyensúlyozni Oroszország, valamint Kína között.

Pénteken ünnepélyes keretek között megkezdődött Kazahsztán első atomerőművének építése Ulken településnél, a Balkas-tó közelében - közölte az MTI. A kazah atomenergia-ügynökség és az orosz Roszatom közös közleménye szerint

az első fázisban a pontos telephely kiválasztása és a talajminták vételezése zajlik majd.

A két 3+ generációs VVER-1200 típusú reaktor megépítése orosz exporthitel-konstrukcióval valósulhat meg.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Ahogy azt korábban megírtuk, a beruházás a 2024 októberében tartott, a nukleáris energia használatát támogató népszavazás eredményére épül, amelyen a szavazók mintegy 70%-a támogatta az atomerőmű-építést – éles fordulat ez egy olyan országban, ahol a szovjet kori 450 kísérleti atomrobbantás máig érzékeny társadalmi emlék. A Roszatom részvételét idén júniusban jelentették be, időzítve Hszi Csin-ping kínai elnök hivatalos látogatásához.

A kazah kormány további két atomerőmű építését is tervezi a China National Nuclear Corporation bevonásával, a részletekről az év végéig ígérnek tájékoztatást. A projektek illeszkednek Kína „Egy övezet, egy út” stratégiájához, miközben lehetőséget adnak Kazahsztánnak az energetikai partnerek diverzifikálására. Dél-Korea és Franciaország szintén versenyben volt a megbízásért, de végül az orosz és kínai ajánlatok kerültek előtérbe.

Jelenleg Kazahsztán energiatermelése nagyrészt szénre és vízenergiára épül, de a gyorsan növekvő belső fogyasztás miatt egyre sürgetőbb a stabilabb, kiszámíthatóbb források bevonása. A világ legnagyobb uránkitermelő országa így saját nyersanyagából biztosíthatja az atomerőművek üzemanyag-ellátását, miközben az Európai Unió egyik legfontosabb uránbeszállítójaként is pozícióját erősíti.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő uránüzlet: Kazahsztán látja el a cseh atomerőműveket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2037026366
Globál
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility