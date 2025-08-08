Meglepő kijelentést tett Putyin legközelebbi szövetségese, több mint 30 év után távozna a hatalomból

Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök egy pénteken megjelent interjúban kijelentette, hogy nem szándékozik újabb elnöki ciklusra pályázni, és cáfolta azokat a feltételezéseket, hogy fiát készítené fel utódjának.

A 70 éves Lukasenko, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli szövetségese, több mint három évtizede vezeti Fehéroroszországot autoriter módon, és januárban választották újra hetedik ötéves ciklusára.

A TIME magazinnak adott hosszú interjúban az elnök elmondta, hogy "nem tervezi" az újraindulást, bár tréfásan hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök "egész jól néz ki" közel 80 évesen.

Lukasenko szerint utódjának "nem kellene azonnal mindent felforgatnia", hanem folytatnia kellene az ország fejlesztését, hogy elkerüljék a "forradalmi összeomlást".

Az elnök határozottan cáfolta a régóta tartó spekulációkat, miszerint fiát, Nyikolajt készítené fel utódjának.

Nem, ő nem az utódom. Tudtam, hogy ezt fogja kérdezni. Nem, nem, nem. Kérdezze meg őt személyesen, valószínűleg nagyon megsértődne

- mondta.

Lukasenko 2020-ban jelentős utcai tüntetéseket fojtott el a választás után, amelyet az ellenzék és a nyugati kormányok szerint elcsalt. Minden vezető ellenzéki politikust bebörtönöztek vagy menekülésre kényszerítettek.

2024 közepe óta több száz, "szélsőségességgel" és egyéb politikai jellegű bűncselekményekkel vádolt személyt engedtek szabadon, ami elemzők szerint egy, Lukasenko Nyugattal szembeni elszigeteltségének enyhítésére tett kísérlet. Az emberi jogi szervezetek szerint azonban még mindig közel 1200 politikai fogoly van börtönben. Lukasenko tagadja, hogy politikai foglyok lennének az országban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images