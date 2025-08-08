  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: így érhető el a tűzszünet Oroszországgal
Megszólalt Zelenszkij: így érhető el a tűzszünet Oroszországgal

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint megfelelő mértékű nyomásgyakorlással elérhető lehet legalább egy tűzszünet Oroszországgal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy Kijev és szövetségesei egyetértenek abban, hogy

Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással most már elárhetővé vált a tűzszünet a konfliktusban.

Az ukrán államfő esti beszédében elmondta, hogy több mint egy tucat megbeszélést folytatott különböző országok vezetőivel, és csapata folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal.

Zelenszkij közlése szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók Ukrajnából és a szövetséges államokból még pénteken tárgyalásokat folytatnak a kérdésről.

Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

