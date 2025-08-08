  • Megjelenítés
Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik
Megszületett a döntés, megszállja Gázát Izrael, de egy kulcsszereplő már tiltakozik

Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, de nagyon úgy néz ki, hogy ennek otthon sem örül mindenki - tudósított a Reuters.

Izrael politikai-biztonsági kabinetje pénteken hajnalban jóváhagyta a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A döntés néhány órával azután született, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette: Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni a teljes övezetet, annak ellenére, hogy a közel két éve tartó háború miatt egyre erősebb kritikák érik mind belföldön, mind külföldön.

Az izraeli védelmi erők felkészülnek Gázaváros ellenőrzés alá vonására, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci zónákon kívül tartózkodó civil lakosságnak

- közölte Netanjahu hivatala. Gázaváros az övezet északi részén található legnagyobb település.

Egy izraeli tisztviselőre hivatkozva Barak Ravid, az Axios tudósítója arról számolt be, hogy a terv magában foglalja a palesztin civilek evakuálását Gáza városból, majd egy szárazföldi offenzíva indítását a területen.

Netanjahu csütörtökön a Fox News csatornának adott interjúban kijelentette, hogy Izrael át kívánja venni az ellenőrzést a teljes tengerparti terület felett, de nem akarja megtartani azt.

Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarunk kormányozni ott, nem akarunk kormányzati szervként jelen lenni

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Izrael arab erőknek szeretné átadni a terület irányítását, bár nem részletezte, mely arab országok lehetnének ebben partnerek.

A terület teljes ellenőrzése visszafordítaná Izrael 2005-ös döntését, amikor kivonta állampolgárait és katonáit Gázából, miközben megtartotta a határok, a légtér és a közművek feletti ellenőrzést. A jobboldali pártok ezt a kivonulási döntést okolják azért, hogy a Hamász hatalomra került a 2006-os választásokon.

A Hamász közleményben "nyílt puccsnak" nevezte Netanjahu kijelentéseit a tárgyalási folyamat ellen. "Netanjahu tervei az agresszió kiterjesztésére minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy meg akar szabadulni a foglyaitól és feláldozza őket" - áll a közleményben.

Egy jordániai forrás a Reutersnek elmondta, hogy az arab országok "csak azt támogatják, amivel a palesztinok egyetértenek és amiről ők döntenek", hozzátéve, hogy a gázai biztonságot "legitim palesztin intézményeken keresztül" kellene kezelni.

Jeruzsálemben csütörtök este több száz tüntető tiltakozott a háború kiterjesztése ellen, követelve a katonai kampány azonnali befejezését és valamennyi túsz szabadon bocsátását. A tüntetők a még Gázában tartott túszok arcképeit ábrázoló táblákat tartottak, és mély frusztrációjukat fejezték ki a kormány válságkezelésével kapcsolatban.

Izraeli tisztviselők szerint még 50 túsz van Gázában, akik közül 20-at élőnek vélnek. Az eddig kiszabadítottak többsége tárgyalások eredményeként szabadult ki. A júliusban összeomlott tűzszüneti tárgyalások folytatását a Hamász a humanitárius segélyek növeléséhez köti.

Az izraeli hadsereg állítása szerint Gáza mintegy 75%-át ellenőrzi. A Gázai övezet körülbelül 2 millió lakosának többsége az elmúlt 22 hónap során többször is kényszerült lakóhelye elhagyására, és a segélyszervezetek figyelmeztetnek, hogy az enklávé lakosai az éhínség szélén állnak.

Több forrás is beszámolt arról, hogy a két éve folyamatosan háborúzó IDF vezetőségében és állományában is egyre nagyobb az elégedetlenség a háborús helyzet folyamatos megújítása miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

