Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe

Friedrich Merz kancellár pénteki váratlan irányváltása a közvélemény és koalíciós partnere növekvő nyomására következett be a Gázában kialakult humanitárius válság miatt,
ahol Izrael súlyosan korlátozta az élelmiszer- és vízellátást.
Merz nyilatkozatában elismerte Izrael jogát a Hamász lefegyverzésére és a túszok kiszabadítására, de hozzátette, hogy az izraeli döntés "egyre nehezebbé teszi annak megértését, hogyan érhetők el ezek a célok".
Izrael politikai-biztonsági kabinetje pénteken hajnalban jóváhagyta a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A döntés néhány órával azután született, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette: Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni a teljes övezetet, annak ellenére, hogy a közel két éve tartó háború miatt egyre erősebb kritikák érik mind belföldön, mind külföldön.
Németország Izrael második legnagyobb fegyverszállítója az Egyesült Államok után, és hosszú ideje egyik leghatározottabb támogatója.
Egy júniusi közvélemény-kutatás szerint azonban a németek 73%-a szigorúbb ellenőrzést szeretne a fegyverexport felett, köztük 30% a teljes tilalmat támogatná.
Ez a helyes döntés. A humanitárius szenvedés Gázában elviselhetetlen
- nyilatkozta Lars Klingbeil szociáldemokrata alkancellár és pénzügyminiszter, aki Merz konzervatívjaival együtt kormányoz.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárnak elmondta, hogy Izrael célja nem Gáza elfoglalása, hanem Gáza felszabadítása a Hamásztól és egy békés kormány létrehozásának lehetővé tétele. Netanjahu csalódottságát fejezte ki Berlin döntése miatt, hogy felfüggesztik a fegyverkiviteleket Izraelbe.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint Németország biztosította Izrael fegyverimportjának 30%-át 2019-2023 között, elsősorban haditengerészeti felszereléseket, beleértve a Sa'ar 6 osztályú fregattokat, amelyeket a gázai háborúban is bevetettek.
Merz kijelentette, hogy a túszok szabadon bocsátása és a tűzszüneti tárgyalások Németország legfőbb prioritásai a civil szenvedés elkerülése mellett. Felszólította az izraeli kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket a Nyugati Part egyes részeinek annektálása felé.
Németország parlamentje júniusban jelentette, hogy 485 millió euró értékű katonai felszerelésre szólóan adott ki exportengedélyét Izrael számára 2023. október 7. és 2025. május 13. között. A Hamász-támadást követő hónapokban Németország körülbelül tízszeresére növelte fegyverexportját Izraelbe.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő eredmény: ők a vámháború nyertesei és vesztesei
A közhiedelemmel ellentétben Kína akár jól is kijöhet az USA-val való konfliktusból.
Bloomberg: így rajzolná át Ukrajna térképét Putyin és Trump
Készül a megállapodás Washington és Moszkva között a két vezető találkozója előtt.
Hol és mikor lehet Putyin és Trump várva várt találkozója? – Csak úgy röpködnek a dátumok és a helyszínek
Egymásnak is ellentmondó információk keringenek.
Rekkenő hőség várható, 39 fok is lehet Magyarországon
A Dél-Alföld számíthat a legnagyobb hőségre.
Sorra csörrentek meg a telefonok a világ fővárosaiban, fontos üzenetet kürtölt szét Putyin
Kína, India és Belarusz vezetőjével is beszélt az orosz elnök.
Vészjelzés a biztosítóktól: hamarosan egész régiókat hagyhatnak sorsukra a klímaválság miatt
Tényleg elöntheti a víz Amszterdamot?
Donald Tusk: gyűlnek a jelek, hamarosan befagyhat az ukrajnai háború
A lengyel kormányfő Zelenszkijjel beszélt.
Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól
Változik a forgalmi rend.
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.