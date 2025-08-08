Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe

Németország felfüggeszti a Gázai övezetben használható fegyverek exportját Izraelbe, miután az ország bejelentette, hogy kiterjeszti hadműveleteit a térségben. Ez az első alkalom, hogy Németország megtagadja a katonai támogatást régi szövetségesétől.

Friedrich Merz kancellár pénteki váratlan irányváltása a közvélemény és koalíciós partnere növekvő nyomására következett be a Gázában kialakult humanitárius válság miatt,

ahol Izrael súlyosan korlátozta az élelmiszer- és vízellátást.

Merz nyilatkozatában elismerte Izrael jogát a Hamász lefegyverzésére és a túszok kiszabadítására, de hozzátette, hogy az izraeli döntés "egyre nehezebbé teszi annak megértését, hogyan érhetők el ezek a célok".

Izrael politikai-biztonsági kabinetje pénteken hajnalban jóváhagyta a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó tervet. A döntés néhány órával azután született, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentette: Izrael katonai ellenőrzés alá kívánja vonni a teljes övezetet, annak ellenére, hogy a közel két éve tartó háború miatt egyre erősebb kritikák érik mind belföldön, mind külföldön.

Németország Izrael második legnagyobb fegyverszállítója az Egyesült Államok után, és hosszú ideje egyik leghatározottabb támogatója.

Egy júniusi közvélemény-kutatás szerint azonban a németek 73%-a szigorúbb ellenőrzést szeretne a fegyverexport felett, köztük 30% a teljes tilalmat támogatná.

Ez a helyes döntés. A humanitárius szenvedés Gázában elviselhetetlen

- nyilatkozta Lars Klingbeil szociáldemokrata alkancellár és pénzügyminiszter, aki Merz konzervatívjaival együtt kormányoz.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárnak elmondta, hogy Izrael célja nem Gáza elfoglalása, hanem Gáza felszabadítása a Hamásztól és egy békés kormány létrehozásának lehetővé tétele. Netanjahu csalódottságát fejezte ki Berlin döntése miatt, hogy felfüggesztik a fegyverkiviteleket Izraelbe.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szerint Németország biztosította Izrael fegyverimportjának 30%-át 2019-2023 között, elsősorban haditengerészeti felszereléseket, beleértve a Sa'ar 6 osztályú fregattokat, amelyeket a gázai háborúban is bevetettek.

Merz kijelentette, hogy a túszok szabadon bocsátása és a tűzszüneti tárgyalások Németország legfőbb prioritásai a civil szenvedés elkerülése mellett. Felszólította az izraeli kormányt, hogy ne tegyen további lépéseket a Nyugati Part egyes részeinek annektálása felé.

Németország parlamentje júniusban jelentette, hogy 485 millió euró értékű katonai felszerelésre szólóan adott ki exportengedélyét Izrael számára 2023. október 7. és 2025. május 13. között. A Hamász-támadást követő hónapokban Németország körülbelül tízszeresére növelte fegyverexportját Izraelbe.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images