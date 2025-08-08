Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását

A Nature folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint a lítium - amely elsősorban hangulatstabilizáló gyógyszerként ismert - természetes formában is jelen van szervezetünkben, és nélkülözhetetlen a sejtek normális működéséhez, hasonlóan a C-vitaminhoz vagy a vashoz.
A Harvard és a Rush egyetemek kutatói kísérletsorozatukban kimutatták, hogy
az egerek étrendjéből kivont lítium gyulladást és felgyorsult öregedést okozott az agyban.
Az Alzheimer-kórra hajlamos egereknél a lítiumhiányos étrend felgyorsította az amiloid plakkok és fehérjecsomók kialakulását, valamint a memóriavesztést.
A kutatók felfedezték a mechanizmust is: az Alzheimer-kórra jellemző béta-amiloid plakkok megkötik a lítiumot, így az nem áll rendelkezésre a mikroglia sejtek számára, amelyek normál esetben eltávolítanák ezeket a káros lerakódásokat. Ez egy lefelé tartó spirált indít el, ahol a plakkok egyre több lítiumot kötnek meg, tovább rontva az agy tisztulási képességét.
A kutatócsoport egy speciális lítiumvegyületet, lítium-orotátot is tesztelt, amely nem kötődik a béta-amiloidhoz.
Amikor ezt adták az Alzheimer-kóros egereknek, a plakkok és fehérjecsomók mennyisége csökkent, és a kezelt állatok memóriája és tanulási képessége javult.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy senki ne kezdjen önállóan lítium-kiegészítőket szedni, mivel a kísérletek egyelőre csak egereken történtek. A normál szervezetben található lítium mennyisége körülbelül ezerszer alacsonyabb, mint a bipoláris zavar kezelésére használt dózisok.
A felfedezés összhangban van korábbi, hasonló témában készült kutatásokkal is: egy 2017-es dán tanulmány kimutatta, hogy a magasabb lítiumtartalmú ivóvizet fogyasztó emberek körében alacsonyabb volt a demencia előfordulása, egy 2022-es brit kutatás pedig azt találta, hogy a lítiumot szedő pácienseknél körülbelül fele akkora valószínűséggel diagnosztizáltak Alzheimer-kórt.
A kutatók azt is megfigyelték, hogy
az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyában és vérében következetesen alacsonyabb volt a lítiumszint a normál agyi funkcióval rendelkező páciensekhez képest.
Amikor az egerek étrendjében 50%-kal csökkentették a lítium mennyiségét, agyukban gyorsan kialakultak az Alzheimer-kórra jellemző elváltozások.
A lítium fő forrása a legtöbb ember számára az étrend. Különösen gazdag lítiumban a leveles zöldség, a dió, a hüvelyesek és egyes fűszerek, mint a kurkuma és a kömény. Egyes ásványvizek szintén jó források lehetnek.
