Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását
Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását

Portfolio
A Harvard Medical School kutatói jelentős eredményt értek el az Alzheimer-kór kutatásában. A Nature folyóiratban a héten megjelent tanulmányukban felfedezték, hogy a lítium kulcsszerepet játszik az agy egészségének megőrzésében és a betegség kialakulásának megelőzésében - írta meg a tudósok tanulmánya alapján a CNN.
A Nature folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint a lítium - amely elsősorban hangulatstabilizáló gyógyszerként ismert - természetes formában is jelen van szervezetünkben, és nélkülözhetetlen a sejtek normális működéséhez, hasonlóan a C-vitaminhoz vagy a vashoz.

A Harvard és a Rush egyetemek kutatói kísérletsorozatukban kimutatták, hogy

az egerek étrendjéből kivont lítium gyulladást és felgyorsult öregedést okozott az agyban.

Az Alzheimer-kórra hajlamos egereknél a lítiumhiányos étrend felgyorsította az amiloid plakkok és fehérjecsomók kialakulását, valamint a memóriavesztést.

A kutatók felfedezték a mechanizmust is: az Alzheimer-kórra jellemző béta-amiloid plakkok megkötik a lítiumot, így az nem áll rendelkezésre a mikroglia sejtek számára, amelyek normál esetben eltávolítanák ezeket a káros lerakódásokat. Ez egy lefelé tartó spirált indít el, ahol a plakkok egyre több lítiumot kötnek meg, tovább rontva az agy tisztulási képességét.

A kutatócsoport egy speciális lítiumvegyületet, lítium-orotátot is tesztelt, amely nem kötődik a béta-amiloidhoz.

Amikor ezt adták az Alzheimer-kóros egereknek, a plakkok és fehérjecsomók mennyisége csökkent, és a kezelt állatok memóriája és tanulási képessége javult.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy senki ne kezdjen önállóan lítium-kiegészítőket szedni, mivel a kísérletek egyelőre csak egereken történtek. A normál szervezetben található lítium mennyisége körülbelül ezerszer alacsonyabb, mint a bipoláris zavar kezelésére használt dózisok.

A felfedezés összhangban van korábbi, hasonló témában készült kutatásokkal is: egy 2017-es dán tanulmány kimutatta, hogy a magasabb lítiumtartalmú ivóvizet fogyasztó emberek körében alacsonyabb volt a demencia előfordulása, egy 2022-es brit kutatás pedig azt találta, hogy a lítiumot szedő pácienseknél körülbelül fele akkora valószínűséggel diagnosztizáltak Alzheimer-kórt.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy

az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyában és vérében következetesen alacsonyabb volt a lítiumszint a normál agyi funkcióval rendelkező páciensekhez képest.

Amikor az egerek étrendjében 50%-kal csökkentették a lítium mennyiségét, agyukban gyorsan kialakultak az Alzheimer-kórra jellemző elváltozások.

A lítium fő forrása a legtöbb ember számára az étrend. Különösen gazdag lítiumban a leveles zöldség, a dió, a hüvelyesek és egyes fűszerek, mint a kurkuma és a kömény. Egyes ásványvizek szintén jó források lehetnek.

A címlapkép illusztráció.

PR cikk

