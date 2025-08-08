Sam Altman reagált a GPT-5 kritikáira: szerinte technikai hibák miatt tűnt "butábbnak" a modell

Az OpenAI tegnap este bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amellyel a ChatGPT a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lett. Az egyik legfontosabb bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve a szolgálatatás ingyenes felhasználóit is.
Egy másik fontos változtatás a korábbiakhoz képest, hogy az eddigiekben megszokott modellválasztó a tegnapi frissítéssel eltűnt a ChatGPT-ről, így a felhasználók alapértelmezetten a GPT-5-öt használhatták. A használati limit elérését követően a rendszer jelezte, hogy a további válaszokat más, korábbi modell fogja generálni a továbbiakban.
A közösségi médiában a GPT-5 megjelenését sok felhasználó kritizálta.
Az X-en több poszt is azt kifogásolta, hogy nem egyértelmű, éppen melyik modell válaszol a kérdésekre, valamint, hogy hiba volt elvenni az emberektől a korábban kedvelt 4o, vagy o3 modelleket. A nap folyamán sokan azt is megosztották, hogy a GPT-5 egészen egyszerű matematikai műveleteket is elhibázott.
Sam Altman részben a kritikákra reagálva X-bejegyzésben számolt be arról, hogy milyen frissítéseket eszközöltek, és mik várhatóak a továbbiakban a GPT-5 bevezetéssel kapcsolatban.
A bevezetés befejeztével megduplázzuk a GPT-5 sebességkorlátjait a ChatGPT Plus felhasználók számára
- írta Altman a posztban.
A modellválasztással kapcsolatban kiemelte, hogy a Plus előfizetők tovább használhatják majd a korábbi 4o modellt, valamint a jövőben a rendszer egyértelműen fogja jelezni, éppen melyik AI-modell ad választ a felhasználók kérdéseire.
A modell helytelen válaszaira reagálva Altman azt írta, tegnap technikai problémák miatt a nap "a GPT-5 sokkal butábbnak tűnt", mint amilyennek kellett volna lennie, ám mára ezeket a hibákat állítása szerint kiküszöbölték.
Ahogy említettük korábban is, számítottunk némi akadozásra, mivel egyszerre annyi mindent vezetünk be. De egy kicsit nehezebb volt, mint amire számítottunk!
- fejezte be gondolatait a vezérigazgató.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Sam Altman reagált a GPT-5 kritikáira: szerinte technikai hibák miatt tűnt "butábbnak" a modell
Már most frissítéseket eszközöltek a tegnap megjelent modellen.
Öt különböző ember vezette már idén az amerikai adóhivatalt, Trump most a hatodikat is kirúgja
Ideiglenesen Scott Bessent veszi át a feladatait.
Kiverte a biztosítékot Netanjahu terve: összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa
Sok kritika érte a vezetőt.
Nincs több ingyen stream, lecsap a jelszómegosztókra az HBO Max
Szigorít a szolgáltató.
Lesújtó tanulmány jelent meg: komoly kockázatot hordozhat a túlzásba vitt sültkrumplifogyasztás
Egészségesebb alternatívákra hívják fel a figyelmet a kutatók.
Megszólalt Zelenszkij: így érhető el a tűzszünet Oroszországgal
Ez lehet a kulcs az ukrán elnök szerint.
Időjárás: megérkezett az előrejelzés, ez vár ránk a hétvége folyamán
Jó hír a nyaralóknak.
Lukasenka: Putyin először az Egyesült Államokkal akar megállapodni, aztán jöhet Ukrajna
Nyugat-Európa szerepéhez is hasonlóan áll.
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.