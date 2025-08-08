Sam Altman reagált a GPT-5 kritikáira: szerinte technikai hibák miatt tűnt "butábbnak" a modell

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az OpenAI tegnap este bemutatta a GPT-5 névre keresztelt legújabb nyelvi modelljét, amellyel a ChatGPT a vállalat állítása szerint okosabb, gyorsabb és sokkal hasznosabb lett. Az egyik legfontosabb bejelentés volt az is, hogy az új GPT-5 minden felhasználó számára elérhető lesz, beleértve a szolgálatatás ingyenes felhasználóit is.

Egy másik fontos változtatás a korábbiakhoz képest, hogy az eddigiekben megszokott modellválasztó a tegnapi frissítéssel eltűnt a ChatGPT-ről, így a felhasználók alapértelmezetten a GPT-5-öt használhatták. A használati limit elérését követően a rendszer jelezte, hogy a további válaszokat más, korábbi modell fogja generálni a továbbiakban.

A közösségi médiában a GPT-5 megjelenését sok felhasználó kritizálta.

Az X-en több poszt is azt kifogásolta, hogy nem egyértelmű, éppen melyik modell válaszol a kérdésekre, valamint, hogy hiba volt elvenni az emberektől a korábban kedvelt 4o, vagy o3 modelleket. A nap folyamán sokan azt is megosztották, hogy a GPT-5 egészen egyszerű matematikai műveleteket is elhibázott.

Sam Altman részben a kritikákra reagálva X-bejegyzésben számolt be arról, hogy milyen frissítéseket eszközöltek, és mik várhatóak a továbbiakban a GPT-5 bevezetéssel kapcsolatban.

A bevezetés befejeztével megduplázzuk a GPT-5 sebességkorlátjait a ChatGPT Plus felhasználók számára

- írta Altman a posztban.

A modellválasztással kapcsolatban kiemelte, hogy a Plus előfizetők tovább használhatják majd a korábbi 4o modellt, valamint a jövőben a rendszer egyértelműen fogja jelezni, éppen melyik AI-modell ad választ a felhasználók kérdéseire.

A modell helytelen válaszaira reagálva Altman azt írta, tegnap technikai problémák miatt a nap "a GPT-5 sokkal butábbnak tűnt", mint amilyennek kellett volna lennie, ám mára ezeket a hibákat állítása szerint kiküszöbölték.

Ahogy említettük korábban is, számítottunk némi akadozásra, mivel egyszerre annyi mindent vezetünk be. De egy kicsit nehezebb volt, mint amire számítottunk!

- fejezte be gondolatait a vezérigazgató.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images