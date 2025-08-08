Sorra csörrentek meg a telefonok a világ fővárosaiban, fontos üzenetet kürtölt szét Putyin

  • Megjelenítés
FONTOS Bloomberg: így rajzolná át Ukrajna térképét Putyin és Trump
Vlagyimir Putyin orosz elnök több vezetőt, többek között Hszi Csin-ping kínai elnököt és Narendra Modit is felhívta pénteken, és elmondta, miről tárgyaltak szerdán Moszkvában Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steven Witkoff-fal – számoltak be hírügynökségek.

A kínai állami televízió, a CCTV szerint Putyin és Hszi telefonbeszélgetését az orosz elnök kezdeményezte. A kínai elnök elmondta, Peking örömmel látja, hogy Oroszország és az Egyesült Államok fenntartják a kapcsolatot és javítják a viszonyt az „ukrajnai válság” megoldásának előmozdítása érdekében.

A Kreml sajtóosztálya szerint Putyin tájékoztatta Hszit a Steve Witkoff-fal folytatott szerdai találkozójáról.

Narendra Modi indiai miniszterelnök az X-en osztotta meg pénteken, hogy telefonon beszélt Putyinnal.

Nagyon jó és részletes beszélgetést folytattam Putyin elnök barátommal. Megköszöntem neki, hogy megosztotta velem az Ukrajnával kapcsolatos legújabb fejleményeket. (…) Alig várom, hogy még ebben az évben vendégül láthassam Putyin elnököt Indiában

– írta Modi.

Trump éppen szerdán vetett ki újabb 25 százalékos vámot Indiára, mivel a dél-ázsiai ország és az orosz kőolaj és fegyverek egyik vezető vásárlója.

Putyin Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel is telefonon tárgyalt pénteken, és őt is tájékoztatta a Witkoff-fal történt megbeszéléséről, illetve a Trumppal tervezett személyes találkozóról.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Putyin pénteken Kazahsztán, illetve Üzbegisztán elnökét is tájékoztatta a Witkoff-fal folytatott beszélgetésről.

Putyin és Trump személyes találkozójára akár már jövő héten sor kerülhet.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Iljin

