Váratlan bejelentést tett Donald Trump: nulláról kezdene, teljesen újraszámoltatná az amerikaiakat

Az amerikai elnök csütörtökön a Truth Socialön jelentette be, hogy a kereskedelmi minisztériumot egy olyan "új és rendkívül pontos" népszámlálás végrehajtására utasította, amely nem veszi figyelembe az illegálisan Egyesült Államokban tartózkodókat. Trump szerint a népszámlálásnak "modern tényeken és adatokon", valamint a 2024-es elnökválasztás eredményein kell alapulnia.
Az országunkban illegálisan tartózkodó embereket nem fogják számításba venni
- írta Trump a bejegyzésében.
Trump már első elnöksége alatt is harcolt az illegális bevándorlók népszámlálásból való kizárásáért. A legfelsőbb bíróság 2019-ben törvénytelennek nyilvánította a Trump-kormányzat azon tervét, miszerint a 2020-as népszámláláson a válaszadók állampolgársági státuszát is fel kellett volna jegyezni.
a republikánus zászlóvivő 2020-ban egy rendelettel is az illegális bevándorlók kizárására tett próbát, de a bíróságok ezt szintén elutasították, mivel a Kongresszus korábban törvényben szabályozta a népszámlálás folyamatát.
A demokrata Joe Biden mindenesetre visszavonta a republikánus Trump rendelkezését 2021-ben.
A Washington Post kiemeli, hogy az amerikai alkotmány előírása szerint 10 évente kell népszámlálást tartani, legutóbb 2020-ban került sor rá. Ez alapján osztják el a szövetségi pénzügyi forrásokat és a kongresszusi képviselők számát az egyes államok között, ami az elnökválasztáson győztes jelöltet meghatározó elektori kollégium erőviszonyait is befolyásolja.
Az alkotmány szerint "az egyes államokban lévő emberek teljes számát" kell figyelembe venni, állampolgárságtól függetlenül.
A Post szerint Trump látszólag úgy véli, hogy a népszámlálás megismétlésével erősíteni tudná a republikánusok politikai helyzetét. Miközben a két párt között elharapódzik a kongresszusi választókerületek manipulálása terén folytatott verseny, a Fehér Ház úgy vélheti, hogy az illegális bevándorlók kizárásával csökkennének a demokraták alsóházi delegációi, és ezzel a törvényhozási befolyásuk is.
A Pew Research Center 2020-as tanulmánya viszont Trump lehetséges várakozását nem teljesen támasztja alá:
e szerint, ha nem számítanák be az illegális bevándorlókat, akkor a demokrata Kalifornia mellett a republikánusok felé hajló Florida és Texas államok is veszítenének egy-egy helyet a képviselőházban – mivel itt is jelentős számban élnek illegális bevándorlók –, míg Alabama, Minnesota és Ohio kapna egy-egy mandátumot.
Becslések szerint az Egyesült Államokban több mint 12 millió ember tartózkodhat törvényes engedély nélkül.
A Reuters szerint egyelőre nem világos, hogy Trump új népszámlálás azonnali elvégzését rendeli-e el, vagy csak azt mondja, hogy át akarja alakítani a folyamatot a tervezett 2030-as népszámlálás előtt. A 2020-as népszámlálás több mint 13 milliárd dollárba került.
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with
Jó hír jött a téves bankszámla-terhelésekről, mindenki visszakapta a pénzét
Tisztázta a helyzetet a Magyar Bankszövetség.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Ezer fővel csökkentette létszámát a magyar akkugyártó, most jön az újabb átszervezés
Tovább keveri a kártyákat a koreai cég.
Trump Fed-jelöltje teljesen felkavarhatja az állóvizet
Nem a jegybanki függetlenség, a kamatcsökkentés a lényeg.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Nagy izgalmakkal indult a nap a magyar tőzsdén
Sokfelé figyelnek a befektetők.
50 millió dollárt fizet Donald Trump annak, aki segít elfogni a drogkereskedelemmel vádolt elnököt
Washington emelt a jutalmon.
Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!
Egyre meredekebb az emelkedés.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.