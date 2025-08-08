Váratlan bejelentést tett Donald Trump: nulláról kezdene, teljesen újraszámoltatná az amerikaiakat

Donald Trump kizárná az engedély nélküli bevándorlókat az amerikai népszámlálásból, annak ellenére, hogy az ehhez hasonló törekvéseit korábban már elkaszálták a szövetségi bíróságok - írja a Reuters.

Az amerikai elnök csütörtökön a Truth Socialön jelentette be, hogy a kereskedelmi minisztériumot egy olyan "új és rendkívül pontos" népszámlálás végrehajtására utasította, amely nem veszi figyelembe az illegálisan Egyesült Államokban tartózkodókat. Trump szerint a népszámlálásnak "modern tényeken és adatokon", valamint a 2024-es elnökválasztás eredményein kell alapulnia.

Az országunkban illegálisan tartózkodó embereket nem fogják számításba venni

- írta Trump a bejegyzésében.

Trump már első elnöksége alatt is harcolt az illegális bevándorlók népszámlálásból való kizárásáért. A legfelsőbb bíróság 2019-ben törvénytelennek nyilvánította a Trump-kormányzat azon tervét, miszerint a 2020-as népszámláláson a válaszadók állampolgársági státuszát is fel kellett volna jegyezni.

a republikánus zászlóvivő 2020-ban egy rendelettel is az illegális bevándorlók kizárására tett próbát, de a bíróságok ezt szintén elutasították, mivel a Kongresszus korábban törvényben szabályozta a népszámlálás folyamatát.

A demokrata Joe Biden mindenesetre visszavonta a republikánus Trump rendelkezését 2021-ben.

A Washington Post kiemeli, hogy az amerikai alkotmány előírása szerint 10 évente kell népszámlálást tartani, legutóbb 2020-ban került sor rá. Ez alapján osztják el a szövetségi pénzügyi forrásokat és a kongresszusi képviselők számát az egyes államok között, ami az elnökválasztáson győztes jelöltet meghatározó elektori kollégium erőviszonyait is befolyásolja.

Az alkotmány szerint "az egyes államokban lévő emberek teljes számát" kell figyelembe venni, állampolgárságtól függetlenül.

A Post szerint Trump látszólag úgy véli, hogy a népszámlálás megismétlésével erősíteni tudná a republikánusok politikai helyzetét. Miközben a két párt között elharapódzik a kongresszusi választókerületek manipulálása terén folytatott verseny, a Fehér Ház úgy vélheti, hogy az illegális bevándorlók kizárásával csökkennének a demokraták alsóházi delegációi, és ezzel a törvényhozási befolyásuk is.

A Pew Research Center 2020-as tanulmánya viszont Trump lehetséges várakozását nem teljesen támasztja alá:

e szerint, ha nem számítanák be az illegális bevándorlókat, akkor a demokrata Kalifornia mellett a republikánusok felé hajló Florida és Texas államok is veszítenének egy-egy helyet a képviselőházban – mivel itt is jelentős számban élnek illegális bevándorlók –, míg Alabama, Minnesota és Ohio kapna egy-egy mandátumot.

Becslések szerint az Egyesült Államokban több mint 12 millió ember tartózkodhat törvényes engedély nélkül.

A Reuters szerint egyelőre nem világos, hogy Trump új népszámlálás azonnali elvégzését rendeli-e el, vagy csak azt mondja, hogy át akarja alakítani a folyamatot a tervezett 2030-as népszámlálás előtt. A 2020-as népszámlálás több mint 13 milliárd dollárba került.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with