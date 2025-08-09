  • Megjelenítés
A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen
A Közel-Kelet középhatalma szervezkedik már Izrael ellen

Törökország és Egyiptom közös fellépésre szólítja fel a muszlim országokat Izrael Gázai övezetre vonatkozó tervei ellen, miután mindkét ország elítélte a zsidó állam lépéseit.

Hakan Fidan török külügyminiszter szombaton egyiptomi tárgyalásai után kijelentette, hogy a muszlim nemzeteknek egységesen kell fellépniük és nemzetközi ellenállást kell szervezniük Izrael Gáza város feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló terve ellen – írja a Reuters.

Törökország szerint Izrael lépése új szakaszt jelent az általuk népirtónak és terjeszkedőnek nevezett politikában, és globális intézkedéseket sürgetnek a terv megvalósításának megakadályozására. Izrael határozottan visszautasítja, hogy gázai műveleteit népirtásként jellemzik.

Fidan az egyiptomi kollégájával, Badr Abdelattyval tartott közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az Iszlám Együttműködési Szervezet (OIC) rendkívüli ülését kezdeményezték.

A török külügyminiszter szerint Izrael politikája arra irányul, hogy éheztetéssel kényszerítse a palesztinokat földjeik elhagyására, és véglegesen megszállja Gázát.

Izrael tagadja, hogy kiéheztetési politikát folytatna Gázában, és azt állítja, hogy a Hamász – amely 2023 októberében 1200 embert ölt meg – véget vethetne a háborúnak, ha megadná magát.

Abdelatti egyiptomi külügyminiszter "rendkívül veszélyes fejleménynek" és "elfogadhatatlannak" nevezte Izrael terveit.

Hozzátéve, hogy Egyiptom és Törökország között teljes az összhang a gázai kérdésben.

Az OIC miniszteri bizottsága szombaton kiadott nyilatkozatában elítélte Izrael tervét, amelyet "veszélyes és elfogadhatatlan eszkalációnak, a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésének és az illegális megszállás megszilárdítására tett kísérletnek" nevezett, figyelmeztetve, hogy ez "megsemmisítene minden békelehetőséget".

Az OIC felszólította a világ nagyhatalmait és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy

vállalják jogi és humanitárius felelősségüket, és sürgősen lépjenek fel Izrael Gáza városra vonatkozó terve ellen, miközben azonnali elszámoltathatóságot követelnek az általuk a nemzetközi jog izraeli megsértésének nevezett cselekményekért.

Forrás: Reuters

