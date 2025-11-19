Mutatjuk a legjobb beszállókat - Itt van 3 részvény, amibe érdemes most menekülni!

  • Megjelenítés
 
Miközben gyakorlatilag teljesen kihültek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások az Egyesült Államokban és az AI-lufi körüli félelmek miatt egyre többen kongatják a vészharangot, addig a háttérben egy érdekes és egyban nagyon fontos folyamat indult el. Ez a folyamat pedig teljesen átrajzolja a befektetéseinket is. Éppen ezért hoztunk most 3 részvényt, amibe érdemes menekülni a félelmek közepette. Mutatjuk a legjobb beszállókat!
Nagy kitárazást láthattunk az elmúlt hetekben a tőzsdei rali húzóneveiből, ráadásul egy nagyon sérülékeny időszakban van most a teljes részvénypiac.

Ahelyett azonban, hogy most azt kezdenénk el találgatni, hogy meddig eshetnek ezek a részvények,

hoztunk 3 olyan papírt is, amely kiváló választás lehet a mostani bizonytalanságok közepette, és felülteljesíthet a következő időszakban.

