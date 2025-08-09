Aggódhat Trump? - Olyan fegyvert fejleszthetett Amerika ősellensége, amellyel Washingtont is elérheti

Helyi médiajelentések szerint Irán kifejlesztette saját interkontinentális ballisztikus rakétáját (ICBM), a Horramsár-5-öt. Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, a Mehr News Agency által közölt adatok szerint

a rakéta 12 000 kilométeres hatótávolsággal, tizenhatszoros hangsebességgel és 2 tonnás robbanófejjel rendelkezik.

Irán már korábban is rendelkezett a Horramsár-4 közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával, amely tervezésében hasonlít egy interkontinentális rakétához. Ez a korábbi változat már MIRV-robbanófejjel is rendelkezett (vagyis egy hordozórakéta több robbanófejet tud célba juttatni.). Irán ezt a rakétát már bevetette Izrael ellen idén júniusban a 12 napos háború során.

Tekintettel Irán nukleáris programjának aktív fejlesztésére – az amerikai és izraeli csapások ellenére – valószínű, hogy ha a Horramsár-5 valóban létezik,

kifejezetten nukleáris töltet Egyesült Államokba történő eljuttatására tervezték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images