Az alkotmánybíróság torpedózta meg a bevándorlási törvényt, áll a bál Portugáliában

A portugál alkotmánybíróság elutasította a jobboldali parlamenti többség által elfogadott bevándorlást korlátozó törvényjavaslatot, mivel az akadályozza a legálisan Portugáliában tartózkodó bevándorlók családtagjainak egyesítését – számolt be a Reuters.

A pénteki döntést követően Marcelo Rebelo de Sousa elnök azonnal visszaküldte a törvényjavaslatot a parlamentnek, amely szeptember végéig szünetel.

Az elnök korábban az alkotmánybírósághoz fordult, hogy vizsgálja meg a dokumentumot az egyenlőség, arányosság és jogbiztonság elveinek esetleges megsértése miatt.

A törvényjavaslat értelmében a Portugáliában legálisan tartózkodó bevándorlóknak két évet kellett volna várniuk, mielőtt kérvényezhették volna közvetlen családtagjaik beutazását. Ez alól csak a magasan képzett munkavállalók és a különleges tartózkodási engedéllyel rendelkező befektetők kaptak volna mentességet.

Az alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a javaslat "valószínűleg a családtagok szétválasztásához vezetne", ami a Portugáliában legálisan tartózkodó külföldi állampolgárok esetében "az alkotmányban rögzített jogok megsértését" jelentené.

A törvényjavaslatot július 16-án fogadta el a parlament a jobbközép kormánykoalíció és a szélsőjobboldali Chega párt támogatásával, amely a májusi választásokon a második legnagyobb parlamenti erővé vált.

A baloldali ellenzéki pártok bírálták a kormányt az általuk embertelennek nevezett törvényjavaslat miatt, és azért, hogy lehetővé tették a Chega számára, hogy bevándorlásellenes programját rákényszerítse a kisebbségi kormányra. A kormány tagadja ezeket a vádakat, és már jelezte, hogy a bíróság kifogásainak megfelelően módosítani kívánja a törvényjavaslatot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images