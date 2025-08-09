Felszálltak az ősöreg ukrán légcsavaros gépek: már rakétákat zúdítanak orosz célpontokra

Az ukránok fogtak egy Moravan Z-137-est, ráhegesztettek két R-73 levegő-levegő rakétát, és egyből a csatába küldték az orosz légi célpontok ellen a mezőgazdasági gépet – derült ki friss felvételekből.

Hiába beszélünk légcsavaros gépekről, valószínűleg így sem cseng sokaknak ismerősen Z-37 Čmelák, azaz „Dongó” neve. Ezt ugyanis a csehszlovákok fejlesztették ki, a Let Kunovice, valamint a Moravan Otrokovice gépgyárak, az 1960-as években, mezőgazdasági feladatkörre.

Sorozatgyártása 1965 és 1994 között folyt, összesen 790 darab készült belőle. Legutolsó változatát, a légcsavaros gázturbinával szerelt gépeket 1985-től gyártották.

Bár ezt a mezőgazdasági gépet sosem tervezték harctéri feladatokra, ez kevéssé zavarta az ukránokat – egy friss videón látható, amint egy ilyen gépre

két R-73 levegő-levegő rakétát szereltek, és úgy küldték a csatába őket.

Moravan Z-137 Agro Turbo turboprop aircraft, modified for R-73 air to air missile launches, was spotted in Ukraine. Most likely used to intercept Shahed kamikaze drones or reconnaissance drones. pic.twitter.com/mLjhkiZvIw https://t.co/mLjhkiZvIw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 8, 2025

A hivatalos indoklás szerint feladatuk az ukrán légtér védelme az iráni fejlesztésű Sahed kamikaze drónokkal szemben.

