  • Megjelenítés
Felszálltak az ősöreg ukrán légcsavaros gépek: már rakétákat zúdítanak orosz célpontokra
Globál

Felszálltak az ősöreg ukrán légcsavaros gépek: már rakétákat zúdítanak orosz célpontokra

Portfolio
Az ukránok fogtak egy Moravan Z-137-est, ráhegesztettek két R-73 levegő-levegő rakétát, és egyből a csatába küldték az orosz légi célpontok ellen a mezőgazdasági gépet – derült ki friss felvételekből.

Hiába beszélünk légcsavaros gépekről, valószínűleg így sem cseng sokaknak ismerősen Z-37 Čmelák, azaz „Dongó” neve. Ezt ugyanis a csehszlovákok fejlesztették ki, a Let Kunovice, valamint a Moravan Otrokovice gépgyárak, az 1960-as években, mezőgazdasági feladatkörre.

Sorozatgyártása 1965 és 1994 között folyt, összesen 790 darab készült belőle. Legutolsó változatát, a légcsavaros gázturbinával szerelt gépeket 1985-től gyártották.

Bár ezt a mezőgazdasági gépet sosem tervezték harctéri feladatokra, ez kevéssé zavarta az ukránokat – egy friss videón látható, amint egy ilyen gépre

két R-73 levegő-levegő rakétát szereltek, és úgy küldték a csatába őket.

A hivatalos indoklás szerint feladatuk az ukrán légtér védelme az iráni fejlesztésű Sahed kamikaze drónokkal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
zelenszkij
Globál
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility