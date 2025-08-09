Felszálltak az ősöreg ukrán légcsavaros gépek: már rakétákat zúdítanak orosz célpontokra

Hiába beszélünk légcsavaros gépekről, valószínűleg így sem cseng sokaknak ismerősen Z-37 Čmelák, azaz „Dongó” neve. Ezt ugyanis a csehszlovákok fejlesztették ki, a Let Kunovice, valamint a Moravan Otrokovice gépgyárak, az 1960-as években, mezőgazdasági feladatkörre.
Sorozatgyártása 1965 és 1994 között folyt, összesen 790 darab készült belőle. Legutolsó változatát, a légcsavaros gázturbinával szerelt gépeket 1985-től gyártották.
Bár ezt a mezőgazdasági gépet sosem tervezték harctéri feladatokra, ez kevéssé zavarta az ukránokat – egy friss videón látható, amint egy ilyen gépre
két R-73 levegő-levegő rakétát szereltek, és úgy küldték a csatába őket.
Moravan Z-137 Agro Turbo turboprop aircraft, modified for R-73 air to air missile launches, was spotted in Ukraine. Most likely used to intercept Shahed kamikaze drones or reconnaissance drones. pic.twitter.com/mLjhkiZvIw https://t.co/mLjhkiZvIw— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 8, 2025
A hivatalos indoklás szerint feladatuk az ukrán légtér védelme az iráni fejlesztésű Sahed kamikaze drónokkal szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
EESZT-leállás: megszólalt a minisztérium, kiderült, mi okozta a rendszer teljes összeomlását
Még mindig nincs megoldás.
Szomorú térkép jött Magyarországról - Ez még csak a kezdet
Jó ideig nincs kilátás a javulásra.
Az árakkal van a legnagyobb gondjuk a magyaroknak
Vegyes az idei szezon.
Olyan energiaforradalom kezdődött, ami mindent megváltoztat a következő évben
Hiába a politikai ellenszél, letarolja a piacot az olcsó energia.
Androidosok, figyelem! Villámgyorsan terjed az új vírus, azonnal kiürítheti a bankszámlákat
Főként Európában fertőzi meg a készülékeket az új kártevő.
500 millió dollár folyt be a Trump-családhoz: most újabb milliárdokat keresnek
Rárepültek a kriptóüzletre az elnök körei.
EESZT-leállás: megszólalt az államtitkár az egészségügyet sújtó rendszerkrízisről
Takács Péter közölte, hogy mik a fejlemények.
Visszafelé sültek el Trump vámjai: 7500 munkahely már eltűnt
Michigan kormányzója prezentációval próbálta meggyőzni Trumpot.
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.