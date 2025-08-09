  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: dübörög az orosz offenzíva, mégis van egy üvegplafon amit nem képesek átütni Putyin katonái
Globál

Hírszerzési jelentés: dübörög az orosz offenzíva, mégis van egy üvegplafon amit nem képesek átütni Putyin katonái

Portfolio
Kiadta szokásos napi jelentését a brit hírszerzési minisztérium, szombati témájuk fő pontja az orosz havi területszerzés volt.

A jelentés szerint Oroszország júliusi területi nyeresége nagyjából 500-550 négyzetkilométer lehet, ennek döntő hányada a Donyecki régióban következett be. Ez, az érték megegyezik a júniusi adatokkal, vagyis Putyin katonái

egyelőre nem tudnak 500-550 négyzetkilométernyi területnél nagyobb területet meghódítani egy hónap alatt.

Az orosz területhódítás havi mértéke egyébként március óta volt emelkedő tendenciában.

A jelentés megjegyzi:

  • Az orosz területszerzés jelentős része Pokrovszk környékén történt, ahol főként a város további bekerítésén, és a logisztikai ellátásra való nyomáshelyezésen ügyködtek.
  • Az elmúlt két hétben nem tapasztalható jelentős változás Szumi régióban. A hírszerzés megjegyzi: az ukrán ellentámadás és a növekvő veszteségek megakadályozhatták Oroszország tervét, hogy ütközőzónát hozzon létre Ukrajna területén.
  • A térségben tevékenykedő 51. légideszantos dandár már a parancsmegtagadással is szembenézett, mintsem, hogy újabb gyalogsági rohamra induljanak.
Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
zelenszkij
Globál
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility