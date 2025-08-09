Hírszerzési jelentés: dübörög az orosz offenzíva, mégis van egy üvegplafon amit nem képesek átütni Putyin katonái

Kiadta szokásos napi jelentését a brit hírszerzési minisztérium, szombati témájuk fő pontja az orosz havi területszerzés volt.

A jelentés szerint Oroszország júliusi területi nyeresége nagyjából 500-550 négyzetkilométer lehet, ennek döntő hányada a Donyecki régióban következett be. Ez, az érték megegyezik a júniusi adatokkal, vagyis Putyin katonái

egyelőre nem tudnak 500-550 négyzetkilométernyi területnél nagyobb területet meghódítani egy hónap alatt.

Az orosz területhódítás havi mértéke egyébként március óta volt emelkedő tendenciában.

A jelentés megjegyzi:

Az orosz területszerzés jelentős része Pokrovszk környékén történt , ahol főként a város további bekerítésén, és a logisztikai ellátásra való nyomáshelyezésen ügyködtek.

, ahol főként a város további bekerítésén, és a logisztikai ellátásra való nyomáshelyezésen ügyködtek. Az elmúlt két hétben nem tapasztalható jelentős változás Szumi régióban. A hírszerzés megjegyzi: az ukrán ellentámadás és a növekvő veszteségek megakadályozhatták Oroszország tervét, hogy ütközőzónát hozzon létre Ukrajna területén.

A hírszerzés megjegyzi: az ukrán ellentámadás és a növekvő veszteségek megakadályozhatták Oroszország tervét, hogy ütközőzónát hozzon létre Ukrajna területén. A térségben tevékenykedő 51. légideszantos dandár már a parancsmegtagadással is szembenézett, mintsem, hogy újabb gyalogsági rohamra induljanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio